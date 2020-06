La xifra de morts causats pel sisme de Mèxic s'eleva a 7

El nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,5 que va sacsejar dimarts el centre i sud de Mèxic es va elevar a 7 mentre que els municipis d'Oaxaca més afectats pel sisme van avaluar i reparar ahir els seus nombrosos danys materials. A les zones de la Serralada Sud i a la de Costa es va concentrar el major nombre de víctimes i una persona més va morir a la refineria de Salina Cruz, pertanyent a Petrolis Mexicans (Pemex), on un treballador de l'àrea d'inspecció tècnica va caure en perdre l'equilibri després del sisme.

Segons va explicar el coordinador nacional de Protecció Civil, David León, el terratrèmol va esdevenir a 23 quilòmetres a sud de Crucecita (Oaxaca) pel xoc entre la placa tectònica de Cosos i la d'Amèrica del Nord i va ser percebut per 46 milions de mexicans.

El sisme és el més potent esdevingut aquest any, en el qual es duen registrats uns 16.200 tremolors, sent el de major magnitud fins a dimarts un 6,1. L'any passat hi va haver a Mèxic 26.400 terratrèmols i el de major magnitud va ser de 6,5. Segons Protecció Civil, es van registrar danys a 534 habitatges i 21 hospitals.