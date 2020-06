Una àmplia majoria del Congrés avala que el Suprem jutgi Borràs

Una àmplia majoria al Congrés, per sobre de la majoria absoluta, va donar suport ahir al fet que el Tribunal Suprem jutgi la diputada de JxCat Laura Borràs per presumptes delictes de malversació, frau a l'administració o falsedat documental, entre d'altres. La votació va ser secreta, ja que així ho estableix el reglament de la Cambra per als assumptes que afecten els drets dels diputats. La concessió o denegació del suplicatori perquè un parlamentari sigui jutjat és un d'ells.

Segons el resultat de la votació facilitat per fonts parlamentàries, un total de 293 vots a favor van propiciar que el suplicatori vagi al Suprem i aquest pugui jutjar Borràs, qui en ser diputada és aforada i només aquesta instància judicial pot portar la seva causa.

Els vots en contra, 14 en total, van ser els de el PNB i els de JxCat, ja que així ho van anunciar, mentre que es van registrar cinc abstencions. No van participar en la votació ERC, EH Bildu, la CUP ni el BNG. Els que van votar a favor de concedir el suplicatori van ser el PSOE, el PP, Vox i Cs. Unides Podem es va abstenir, però fonts del grup parlamentari van indicar que la idea ahir era la de votar a favor.

El de Borràs és el primer suplicatori que tramita la cambra baixa aquesta legislatura. Des que va arribar al Congrés una vegada el Suprem va transmetre la seva decisió de jutjar-la, les formacions catalanes amb escó han viscut dies de tensions. Moltes mirades van estar posades en ERC tot i que, com va reiterar el seu portaveu, Gabriel Rufián, els vots del grup no van ser decisius. També va afirmar que en l'independentisme no hi pot haver «dubtes de corrupció». A Borràs se la jutjarà per uns suposats delictes derivats de la concessió de contractes a un amic seu i comesos quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes.

Borràs va criticar la decisió d'ERC de no participar en la votació del seu suplicatori tot afimant que «a la repressió se la combat, no se li permet vèncer per incompareixença del rival».

Davant d'això, el dirigent d'ERC va assegurar que el seu partit no és culpable de la decisió que afecta Borràs i que si algú depèn el seu suplicatori no és dels republicans catalans, com tampoc de la CUP o de Bildu, sinó del PSOE, amb el qual, segons va recordar, Junts governa a la Diputació de Barcelona. «Tenien camp per negociar i no ho han fet», va apuntar. A més, va destacar que si Borràs hagués estat un càrrec electe d'ERC, «tothom sap» que aquest suplicatori ni tan sols s'hauria arribat a debatre perquè l'afectada hauria d'haver dimitit. Preguntat sobre si el suplicatori pot suposar un trencament de la unitat independentista, Rufián va negar-ho, apuntant que si no es va trencar amb el pacte entre Junts i el PSOE per governar la Diputació de Barcelona, »és complicat» que es trenqui ara.



La crítica de la CUP

També des de la CUP van lamentar que Borràs no hagi accedit a deixar l'escó ja que aquesta era, segons el seu parer, la millor opció per defensar els seus drets i també per mantenir una posició «digna i solidària amb el conjunt de l'independentisme».