La cambra baixa rebutja la reprovació de Marlaska per destituir De los Cobos

Els vots en contra de PSOE, PNB i Unides Podem, juntament amb les abstencions d'ERC, Bildu i JxCat van permetre ahir que el Congrés rebutgés la reprovació del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sol·licitada pel PP, pel cessament del cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid Diego Pérez de los Cobos.

La iniciativa del PP es va debatre dimecres en absència del ministre, quelcom que va ser criticat amb duresa pels partidaris de la sea reprovació (Vox i Cs, a més dels populars) i per alguns dels que no l'han avalat, com EH Bildu o ERC, que es van abstenir. La moció va ser rebutjada per 167 vots en contra i 29 abstencions avant dels 151 suports.

El PP va defensar que per la seva actitud «contrària a dret i antidemocràtica» instava el cessament «immediat» de Marlaska, qui, en paraules de la seva diputada Ana María Beltrán, ha canviat «la toga pel vestit» i per un president de Govern «sense escrúpols» per mantenir-se a qualsevol preu a la Moncloa.

Després de lamentar el temps en què com a jutge de l'Audiència Nacional defensava que els investigadors, en qualitat de policia judicial, l'informessin a ell com a magistrat i no als seus comandaments, tal com va passar amb la delació a ETA que va frustrar una operació contra la banda, el PP va recriminar a Marlaska seu canvi de criteri com a ministre amb el cessament de De los Cobos.

«Li va ensenyar la porta de sortida quan el coronel li va dir no (...) Aquesta és la història d'un ministre acorralat que va mentir en seu parlamentària, i que amb un document oficial deixa al descobert les seves mentides», va continuar la diputada abans d'asseverar que Interior s'ha convertit en una «màquina de cessions» als nacionalistes bascos i catalans.

«Vagi-se'n en nom de la Guàrdia Civil i dels que van estar i estarien avui disposats a donar la vida i defensar-lo davant de qualsevol amenaça, encara que saben que els vendria per trenta monedes de plata», va tancar.

Des de Vox també van llançar fortes crítiques a Marlaska, amb retrets per la seva absència i amb una esmena, que va acceptar el PP, en què sol·licitaven la restitució en el lloc del coronel, un home, va afirmar Javier Ortega Smith, «que simbolitza l'honor» i la defensa a Catalunya davant el «cop d'Estat» de l'1-O. Ortega va llançar durs atacs a Bildu, «els cadells d'ETA», i ERC. «Són vostès una cinquena columna de la democràcia i no entenem què fan a la seu de sobirania nacional», va assenyalar.