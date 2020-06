Confirmen la pena a dos membres de la Manada per gravar la violació als Sanfermines

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) va confirmar ahir la sentència de la Secció Segona de l'Audiència Provincial que va condemnar a 3 anys i 3 mesos de presó i 5.670 euros de multa dos membres de la Manada per gravar en vídeo i fer fotografies de la violació comesa durant els Sanfermines de 2016. Els dos membres de la Manada, que han estat acusats d'un delicte contra la intimitat, van gravar set vídeos de la violació grupal a una jove madrilenya i van fer dues fotografies de l'agressió sexual perpetrada per ells i pels altres tres processats el 7 de juliol de 2016 a Pamplona. En la sentència, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem, la Sala Civil i Penal del TSJN ratifica les penes establertes per a Antonio Manuel Guerrero i Angel Jesús Cabezuelo, així com l'absolució dels altres tres encausats -José Angel Prenda, Angel Boza i Jesús Escudero-, del delicte contra la intimitat imputat per la fiscalia i les acusacions.