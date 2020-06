Espanya exigirà un acord d'obertura de fronteres de la UE «sense risc per a la salut i seguretat»

La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat aquest divendres que Espanya exigirà un acord d'obertura de fronteres de tots els països de la Unió Europea "sense risc per a la salut i seguretat".

Així ho ha assenyalat Montero en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres extraordinari celebrat avui, en què va indicar que en aquests moments s'està produint una reunió a la Unió Europea per determinar com tractar el tema de la seguretat, sobretot pel que relatiu al transport aeri i de l'obertura de fronteres.

La ministra ha explicat que el més important és que tots els països europeus aconsegueixin posar-se d'acord per identificar i homogeneïtzar tots els paràmetres que regiran l'entrada de persones en territori europeu i les mesures i controls de seguretat que es desenvoluparan.

Des de l'Executiu espanyol es considera "imprescindible" que hi hagi un acord en l'àmbit europeu, per la qual cosa urgeix a aconseguir-ho "aviat". "Espanya exigeix que hi hagi un acord de tots els països membres, de manera que no hi hagi cap risc per a la salut ni per a la seguretat", va explicar la ministra, que confia que les negociacions aconsegueixin donar el seu fruit abans de l'1 de juliol, quan es preveuen obrir les fronteres per al trànsit internacional que marqui la Unió Europea.

"Ens acomodarem els criteris que marqui Europa. Hem de fer un equilibri entre l'obertura gradual del trànsit aeri internacional amb visites de turistes amb la seguretat de les persones que arriben i de les persones que estan al país", va justificar la ministra, que va indicar que és "impossible" descartar que es puguin produir brots per persones que vinguin o per persones asimptomàtiques que no es coneix que puguin ser portadors de la malaltia.



Amb totes les garanties

En la roda de premsa posterior a la reunió de Consell de Ministres extraordinari Montero va assegurar que en el consens europeu Espanya aquesta defensant que la circulació es produeixi amb totes les garanties sanitàries.

"Però les garanties sanitàries no depenen del percentatge de contagis, sinó també de si en els països es produeix un control adequat de totes les persones asimptomàtiques", va explicar Montero, insistint en la importància d'establir un criteri europeu únic "que sigui garantista amb la salut dels ciutadans".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus