El Govern formalitza la candidatura de Nadia Calviño a presidir l'Eurogrup

El Govern va formalitzar ahir la candidatura a la presidència de l'Eurogrup de la vicepresidenta per a Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, amb l'objectiu que pugui convertir-se en la primera dona que dirigeix aquesta institució, un lloc que tampoc ha ocupat mai un espanyol. «Seria un honor per al Govern d'Espanya i per a mi com a president que Nadia Calviño assumís la Presidència de l'Eurogrup, un òrgan clau per a la cooperació i reconstrucció d'una Europa més forta i unida», va assenyalar el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, a Twitter .

Calviño tindrà com a rivals per a la presidència de l'Eurogrup el ministre de Finances irlandès, Pascale Donohoe, i el luxemburguès, Pierre Gramegna, que ja es va postular el 2017. En la carta de motivació enviada per Calviño a la resta de ministres d'Economia i Finances de l'eurozona, assegura que treballaria amb tots els Estats membres per aconseguir acords equilibrats i generar una unitat «més necessària que mai» a l'eurozona.

En anunciar el nom dels candidats, l'encara president de l'Eurogrup, Mário Centeno, va assenyalar que es tracta d'un «excel·lent grup» que mostra la rellevància de l'Eurogrup per garantir l'estabilitat i prosperitat a l'eurozona. Un dels tres succeirà l'exministre de Finances portuguès a partir del 13 de juliol per a un mandat de dos anys i mig marcat per la recuperació després de la pandèmia.