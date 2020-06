Jordi Sànchez avisa el PDeCAT que vol una nova organització «sense quotes»

El líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, va assegurar que en el procés de reordenació de l'espai postconvergent s'ha de crear «una nova organització política» que aglutini els membres de JxCat, Crida i PDeCAT, però en la qual no hi ha d'haver «ni vetos ni quotes». Mentre continuen els contactes per ordenar l'espai postconvergent, disgregat en la marca electoral i grup parlamentari de JxCat, el partit PDeCAT -hereu de CDC- i l'organització Crida Nacional per la República, Sànchez va avisar el PDeCAT -i els que volen que no quedi diluït- que s'ha de crear «una nova organització política» que «sumi persones», de manera que «no pot ser la refundació de res».

«Ha de sortir una nova organització però estem en la reflexió conceptual i soc optimista. Qui vulgui ser-hi, hi serà. No hi haurà vetos, no hi haurà quotes i hi haurà una voluntat claríssima que sigui la militància qui acabi escollint a través de primàries tant la direcció com les figures que han de presentar-se a les institucions», va afirmar. La posició de Sànchez contrasta amb els qui defensen que el PDeCAT s'ha d'integrar en JxCat en un format de federació o coalició, amb possible criteri de quotes a la direcció. El polític a la presó va pronosticar que les eleccions catalanes seran «com a molt tard al gener».