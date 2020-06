Millet entra a la presó en ambulància hores després que ho fes Osàcar

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar van ingressar ahir de forma voluntària a la presó barcelonina de Brians-2, on es troben a la infermeria, per complir la seva condemna per l'espoli de la institució cultural. L'últim d'entrar al centre penitenciari, poc abans que expirés el termini per fer-ho de forma voluntària que l'Audiència de Barcelona va fixar per a ahir, va ser Millet, que va arribar en ambulància al centre penitenciari, a Sant Esteve Sesrovires, poc abans de les set de la tarda, per complir la seva condemna de nou anys i vuit mesos.

Des de dilluns es troba en aquesta presó Jordi Montull, la mà dreta de Millet al Palau de la Música i que en el seu cas va ser condemnat a set anys i mig de presó per l'espoli d'aquesta institució cultural, bastió de la burgesia catalana. Poc abans que ingressés Millet va acudir al mateix centre l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat a tres anys i mig, en el seu cas per acordar amb els saquejadors confessos el pagament de mossegades de la constructora Ferrovial, a través del Palau, a canvi de beneficiar-la en l'adjudicació d'obres públiques en l'etapa de govern de Jordi Pujol.

Els pagaments s'amagaven sota la simulació del patrocini de les activitats del Palau de la Música. Per la seva mediació, Millet i Montull percebien l'1,5% del total de la comissió, i el percentatge restant el feien arribar a Convergència per tres vies: en efectiu als tresorers del partit, a través de simulats convenis amb la Fundació afí Trias Fargas (després CatDem), o amb factures de serveis prestats a CDC, com si en realitat fossin per al Palau.

Millet i Osàcar, tots dos de 84 anys d'edat, van intentar fins a última hora sense èxit retardar el seu ingrés a la presó, primer al·legant davant l'Audiència el seu estat de salut i la seva edat avançada i posteriorment sol·licitant que s'aturés el procés fins que es tramités la seva petició d'indult.

No obstant això, l'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos plantejats pels condemnats -l'últim a resoldre's va ser ahir al matí el d'Osàcar sobre el seu indult- i ha mantingut el termini límit que els va donar perquè entressin a la presó de forma voluntària, que expirava ahir.

L'Audiència considera que les malalties que pateixen Millet i Osàcar, tots dos de 84 anys, no els comporten un «risc vital» en cas de ser empresonats i estaca que tots dos han estat condemnats per delictes greus vinculats a la «corrupció política», ja que el desfalc del Palau de la Música va emmascarar el pagament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a CDC.

En el cas de Millet, l'Audiència sosté a més que ha estat condemnat a pagar 23 milions a la Fundació Palau de la Música i al Consorci de Palau de la Música -que agrupa les administracions que nodreixen de fons públics l'entitat-, així com altres 677.904 euros a Hisenda, pel desfalc perpetrat. Les patologies que va esgrimir Millet per eludir la presó són la pèrdua d'agudesa visual i oïda, bronquitis crònica, osteoartrosi localitzada i limitació de la columna.