Una petició de matrimoni es cola a l'aprovació dels pressupostos

El Ple més important de cada any en un Ajuntament, el de l'aprovació dels pressupostos, va ser ahir també un dels dies més importants en la vida d'una família. Rubén Bordón primer va renunciar a la seva acta de regidor d'AV a l'Ajuntament del municipi de Santa Lucía de Tirajana de Las Plamas i després va demanar la mà a la seva companya sentimental, Eva Mayor, que entrés a la sala de plens.

Eva va passar amb la seva filla Daynery, de 20 mesos, en braços, i Rubén va treure una aliança i li va demanar matrimoni, el que va provocar l'aplaudiment de regidors i regidores. També van acompanyar a Rubén Bordón en el seu últim dia com a regidor el seu fill Dayron, de 7 anys, el pare de Rubén i altres familiars i amics.

Va ser un dia complet per Bordón, fins ahir regidor del Magatzem Municipal. I és que abans havia formalitzat davant del ple la seva renúncia a l'acta. Bordón deixa el grup de govern i la militància en el partit Agrupació de Veïns -que està a l'oposició- i es reincorpora al seu lloc de funcionari municipal, on porta 19 anys, a l'àrea d'Ordenació del Territori.

Els portaveus de tots els grups municipals van reconèixer el treball de Rubén Bordón com a regidor durant aquest primer any de mandat. L'alcalde, Santiago Rodríguez, va deixar clar que "aquesta renúncia que es produeix no és per desig meu, sinó per decisió de regidor, cosa que respecto, perquè sap anar-se'n amb la mateixa elegància amb què ha treballat pensant sempre a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania, espero que la seva marxa de la política sigui temporal".

L'any de Bordón en el grup de Govern ha estat molt agitat. Primer va formar part del pacte d'AV amb Fortalesa i la regidora no adscrita, Beatriz Mejías, a més del PP. Les picabaralles entre l'alcalde, Santiago Rodríguez, i AV, no van aconseguir a Bordó, l'únic membre del seu partit que no va ser destituït. I després de la incorporació de Nova Canàries al pacte de govern, Bordón es va mantenir malgrat que la seva presència no era essencial per conservar la majoria. De fet, ara l'oposició guanyarà un membre més, però no afectarà, ja que el pacte entre Fortalesa, Nueva Canarias i Partit Popular compta amb 14 regidors, pels 11 de l'oposició.

68'7 milions d'euros

La seva renúncia va arribar després que el ple aprovés els pressupostos municipals de 2020 amb una previsió de despeses de 68,7 milions d'euros i d'ingressos que ascendeixen a 69.300.000. Els comptes van ser defensats en el ple pel regidor d'Hisenda, Roberto Ramírez, l'edil de Desenvolupament Econòmic, Marcos Rufo, i l'alcalde Santiago Rodríguez, que van manifestar que "estem davant els pressupostos més socials de la història, que responen a una situació de crisi sanitària i econòmica d'unes dimensions desconegudes fins ara".

Els regidors de l'oposició no van donar suport els pressupostos per considerar que "no responen a les necessitats i a les prioritats de la ciutadania". En el ple també es va aprovar una nova Relació de Llocs de Treball i dues mocions proposades pel grup de govern, una a favor de les campanyes antirumors per frenar rumors de caràcter racista i una altra a favor dels drets LGTBIQ +.

Durant la presentació dels pressupostos, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Marcos Rufo, va declarar que "hem fet aquests pressupostos pensant en aquestes persones que ja estan patint les conseqüències del coronavirus, els que estan en atur o en situació d'ERTO, o els que ja estaven en aquesta situació abans d'aquesta pandèmia".

El regidor d'Hisenda va destacar les actuacions previstes en protecció i promoció social "a què dediquem el 17% de l'pressupost". Roberto Ramírez va destacar la creació d'un Fons Social Municipal per a Emergències i Exclusió Social, amb dos milions d'euros, per atendre les necessitats que es puguin derivar de la situació actual". A més, les partides de Transferències per Emergència Social passen dels 145.000 euros de l'any passat a un milió d'euros aquest any.

Des de l'oposició el portaveu d'Agrupació de Veïns Manuel Hernández va qualificar els comptes municipals de "pressupostos de la beneficència", el portaveu de PSOE juliol Ojeda va dir que "els números no quadren i passen coses molt estranyes com anunciar que augmentaran una inversió i la redueixen "i la regidora del Grup Mixt, Beatriz Mejías, ha criticat" que gairebé el 50% del pressupost es destini al capítol un de personal".