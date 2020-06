Sanitat registra 28.338 morts per coronavirus a Espanya, vuit més que dijous, i 419 nous positius

Sanitat xifra en 28.338 el total de morts per coronavirus a Espanya, vuit més que la suma total d'aquest dijous. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 11 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.905 casos confirmats per proves diagnòstiques, 419 més que el total de dijous i 191 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 72 s'han registrat a l'Aragó (on hi ha un brot), 41 a Madrid i 36 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 147 hospitalitzacions i 12 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

