El BOE publica la pròrroga fins al 30 de setembre dels ERTO i de la prestació extraordinària d'autònoms

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el reial decret llei aprovat en l'últim Consell de Ministres que prorroga fins al 30 de setembre els ERTO a causa de la pandèmia de coronavirus i també la prestació extraordinària d'autònoms. Les dues mesures vencien el pròxim dimarts, 30 de juny, i s'allargaran tres mesos més després que els ministeris de Treball i Seguretat Social tanquessin els acords amb els agents socials (sindicats, patronals i associacions d'autònoms). El decret 24/2020 recull en el seu primer títol les noves condicions dels Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació, que inclou nous esquemes d'exoneracions socials per a les empreses i un suposat específic en cas de rebrots de coronavirus.



Les empreses en ERTO no podran contractar

Les empreses que s'acullin als nous ERTO no podran fer hores extres ni contractar o subcontractar plantilla per fer la mateixa feina que els treballadors afectats. El text també facilita la transició d'ERTO de força major als de causes organitzatives i productives. També inclou una nova figura d'expedients temporals per les empreses afectades per un brot de covid-19, que podran recórrer als ERTO de força major amb exoneracions del 80% per a empreses de menys de 50 treballadors i del 60% per a les grans. El decret manté requisits dels anteriors com el manteniment de l'ocupació durant sis mesos.

L'acord inclou igualment diferents exoneracions per a les empreses segons la seva mida i el grau de reactivació de l'activitat. Les que tenen un ERTO de força major parcial amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials del personal activat en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exempcions seran del 40% per als empleats activats i del 25% per als que encara estiguin inclosos en l'ERTO.

En el cas de les empreses que estan en una situació d'expedient temporal de força major total passaran a una figura anomenada "ERTO de transició" fins al 30 de setembre. Les companyies que encara no puguin obrir i que tinguin menys de 50 treballadors, s'estalviaran un 70% de les cotitzacions el mes de juliol, un 60% durant l'agost i un 35% al setembre. En canvi, per les companyies amb una plantilla de més de 50 persones, les exoneracions seran del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre.



Prestació per a autònoms: un 75% de caiguda d'ingressos

La prestació per cessament d'activitat se substitueix per una nova ajuda amb condicions més flexibles. Els treballadors per compte propi hi podran accedir encara que es mantingui l'activitat amb la condició que la facturació hagi caigut -entre juliol i setembre- en un 75% en relació amb el mateix període de l'any passat. Els ingressos dels beneficiaris hauran d'estar per sota de l'1,75 del salari mínim interprofessional (uns 1.662 euros). Els preceptors tindran exempcions en les quotes de la Seguretat Social durant tres mesos més. El mes de juliol serà del 100%, a l'agost del 50% i al setembre del 25%. També es posarà en marxa un nou subsidi per a autònoms de temporada -de juliol a octubre-.