Un home fereix a Glasgow 6 persones a punyalades abans de ser abatut

Sis persones van resultar ferides ahir en un atac amb ganivet perpetrat en un hotel de Glasgow (Escòcia), l'autor del qual va ser abatut i declarat mort per la policia, que va descartar que es tracti d'un incident terrorista. Els ferits són un agent de policia de 42 anys, que està hospitalitzat en situació «estable», i altres cinc homes de 17, 18, 20, 38 i 53 anys, que també es troben a centres hospitalaris, va explicar Steve Johnson, adjunt al cap de Policia d'Escòcia.

«Els nostres pensaments estan amb les famílies dels ferits, inclòs el nostre oficial (...) L'incident no es tracta com a terrorisme i la nostra investigació sobre les circumstàncies continua. No existeix un risc més gran per al públic, però el carrer està tancat i la gent ha d'evitar l'àrea», va afirmar Johnson. Va confirmar que no es busca ningú més per estar implicat en aquest succés, del qual a l'hora de tancar aquesta edició encara es desconeixen els motius o les relacions entre els implicats.

A més de la mort de l'atacant per trets dels agents, prèviament fonts policials havien indicat als mitjans que hi havia hagut almenys dos morts en l'atac, però aquesta circumstància no havia estat confirmada oficialment a l'hora de tancar aquesta edició.

La Policia escocesa va explicar que s'havia produït un «incident seriós» a l'hotel Park Inn, ubicat al carrer West George Street, una de les artèries comercials més importants del centre de Glasgow, que no obstant això aquests mesos està molt menys concorreguda a causa del tancament de negocis per la covid-19.



Hotel tancat al públic

L'hotel, que està tancat al públic a causa de la pandèmia, estava sent usat com a allotjament temporal per a sol·licitants d'asil, persones en procés de tràmit per intentar obtenir l'estatus de refugiats al Regne Unit. Un d'ells, un home que va parlar amb el diari britànic The Times sota condició d'anonimat, va explicar que va sentir crits des de la seva habitació del mateix hotel, on va ser traslladat temporalment fa tres setmanes a l'espera que es gestioni la seva sol·licitud d'asil.