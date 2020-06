Investiguen la mort d'un home en una baralla a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home durant una baralla al passeig Lluís Companys de Barcelona. La policia catalana va rebre cap a les dues de la matinada l'avís que un home havia quedat greument ferit en una baralla al districte de Ciutat Vella de la ciutat

Fins allà es van desplaçar efectius dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder salvar la vida de la víctima i van certificar la seva mort. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Barcelona s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. A l'hora de tancar aquesta edició no s'havia portat a terme cap detenció.

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Tarragona va arrestar ahir una persona i en va identificar diverses per haver participat en la baralla multitudinària que es va produir dilluns passat al barri marítim del Serrallo. L'alcalde, Pau Ricomà, va anunciar que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular en aquest cas i va afirmar que «hi haurà tolerància zero amb les actituds violentes».