Pascal presenta la seva candidatura per liderar el Partit Nacionalista català

L'excoordinadora del PDeCAT i exdirigent de CDC Marta Pascal va presentar la seva candidatura per liderar el nou Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que celebra avui el seu congrés constituent. Pascal va participar en els debats del conegut com a grup de Poblet, impulsor del PNC, i fa unes setmanes es va donar de baixa del PDeCAT, la formació hereva de CDC, de la qual va ser la seva primera coordinadora

A través de les xarxes socials, l'exdiputada i exsenadora va confirmar que presenta candidatura per ser la secretària general, al capdavant d'una direcció de 17 membres que hauran de votar els militants de forma telemàtica al congrés d'avui.

Acompanyen Pascal, entre d'altres persones, l'exalcalde de Vielha i exdiputat de CDC Àlex Moga, com secretari d'organització, i l'advocat Oriol Puig com a portaveu, que ja exerceix actualment de forma interina. Al capdavant del PNC, Pascal va assegurar que vol articular «un projecte per construir la Catalunya del futur, un país per a tothom i que no exclogui ningú».

La resta de noms que formen part d'aquesta candidatura de Pascal són els de Marc Perelló, Jordi Gregori, Eva Garell, Albert Farré, Adrià Aldomà, Eduard Martínez, Rosa Orriols, Pere Martínez, Bernat Orellana, Mercè Dalmau, Georgina Bombardó, Manel Romans, Marc Tolrà i Rodolfo Fernández.



Congrés a Girona

El PNC celebra avui el seu congrés constituent a Girona, un conclave en el qual, de forma telemàtica, els militants votaran la direcció i les ponències organitzatives i ideològiques. Aquesta nova formació sorgeix de l'entorn postconvergent que vol recuperar el catalanisme pragmàtic, encara que no renuncia a la independència, sempre que la mateixa s'aconsegueixi a través d'un referèndum legal.