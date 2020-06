Els polítics presos del PDeCAT proposen que el partit es dilueixi en JxCat

Els tres polítics presos del PDeCAT, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, juntament amb l'exconseller que va fugir d'Espanya Lluís Puig han fet arribar la seva proposta per desencallar l'endreça de JxCat. El document aposta per convocar una assemblea constituent dels electes de JxCat -sense establir cap termini-, i que passats sis mesos de la creació i la consolidació del nou partit, el PDeCAT debati si es manté o bé es dissol en la nova formació. A més, situen la coalició electoral que proposa el president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, com la «pitjor de les formes» que podria adoptar el nou espai.

Els quatre exconsellers firmen el document de part de la Comissió Delegada, en referència a l'òrgan que va designar el Congrés Nacional del PDeCAT el 2018 per negociar l'encaix amb la Crida. Tot i això, la comissió també la configuren el propi Bonvehí i la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, i mai s'ha arribat a fer cap proposta formal. Fonts de la direcció del PDeCAT properes a Bonvehí van criticar que Turull, Rull, Forn i Puig utilitzin el nom de la Comissió Delegada i remarquen que la proposta és personal d'ells, i no d'aquest organisme.

Els tres presos i l'extitular de Cultura van traslladar la proposta a la direcció del PDeCAT amb l'objectiu que l'elevi al Consell Nacional -s'ha de reunir al juliol- i que, si s'escau, «pugui ser ratificada per tots els associats i associades en una consulta vinculant, tal i com ho disposen els Estatuts».

La voluntat dels quatre exconsellers és que, «davant de la necessitat d'articular la creació del nou espai polític de JxCat», es formi un Comitè d'Organització d'una assemblea constituent de Junts per Catalunya. En aquest organisme hi estarien convocats tots els electes de l'espai i tothom qui hagi «confiat» en JxCat i el seu líder, Carles Puigdemont, des de les eleccions del 21-D de 2017 i que entenen l'1-O com a «mandat polític a culminar». El document remarca que hi estan cridats associats d'organitzacions o persones sense filiació política, a partir de la seva inscripció pels mitjans i la normativa que faciliti el Comitè d'Organització.

Per part seva, la direcció del PDeCAT va rebutjar la proposta dels polítics presos de crear una assemblea constituent de JxCat i es van emplaçat a seguir negociant amb la Crida per intentar acostar posicions en la reorganització d'aquest espai polític.

Així ho van explicar fonts de la formació un cop acabada la reunió que la direcció del partit va celebrar a la seva seu, que es va allargar durant més de cinc hores, i en la qual Bonvehí va explicar el punt en el qual estan les negociacions amb la Crida Nacional per la República, que presideix Jordi Sànchez.