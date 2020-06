Sanitat registra 28.341 morts per coronavirus a Espanya, tres més que divendres, i 564 nous positius

Sanitat xifra en 28.341 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que la suma total d'aquest divendres. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 13 defuncions en els últims set dies, cinc de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 248.469 casos confirmats per proves diagnòstiques, 564 més que el total de divendres, i 191 diagnosticats el dia previ, els mateixos que ahir. D'aquests, 72 s'han registrat a Catalunya, 36 a Madrid i 28 a l'Aragó. En l'última setmana hi ha hagut 150 hospitalitzacions i 17 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.696 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.862 en les darrers set. Per inici de símptomes, 886 els han diagnosticat en els últims 14 dies i 315 en la darrera setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 61.229 casos confirmats, 72 el dia previ. En els últims 14 dies s'han diagnosticat 1.080 casos i 527 en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 325 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 113 en la darrera setmana.

Madrid és la segona comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ, per darrere de Catalunya, amb 36, seguida de l'Aragó (28). Se n'han diagnosticat 18 a Andalusia. Aquest dissabte no s'han inclòs els diagnosticats el dia previ a Cantàbria i Castella La Manxa perquè per problemes tècnics no s'han pogut carregar les dades. A banda d'aquestes dues, hi ha sis comunitats sense cap cas diagnosticat el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, de les 13 registrades en l'última setmana, 5 corresponen a la comunitat de Castella i Lleó. Madrid n'ha registrat 4 i Astúries, Castella La Manxa, el País Valencià i La Rioja una cadascuna.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.081 hospitalitzacions, 150 en els últims set dies. D'aquestes, 62 han estat a Madrid, 24 a Castella i Lleó, 16 a Catalunya i 13 a l'Aragó. Hi ha cinc comunitats sense cap ingrés en la darrera setmana.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.643 ingressos, 17 en els últims set dies. D'aquests, quatre s'han produït a Madrid, tres a Catalunya i tres a Castella i Lleó; dos més al País Valencià i dos a Andalusia. Hi ha onze comunitats que no n'han registrat cap en l'última setmana.