Les eleccions ajornades amenacen Macron

Tres mesos després que se celebrés la primera volta de les municipals a França, la segona, retardada a causa de la pandèmia de COVID-19, se celebra avui, diumenge, amb la previsió d'una bufetada electoral per al partit del president, Emmanuel Macron.

Símptoma de la millora de la situació sanitària del país, aquestes eleccions podran celebrar-se, però envoltades de les mesures de precaució imposades per l'epidèmia, per la qual cosa, com va succeir en el primer torn del 15 de març passat, la participació amenaça amb ser històricament baixa. Llavors, menys de la meitat del cens va dipositar el seu vot un dia després que el Govern donés, amb el tancament de bars i restaurants, el primer pas cap a un confinament total que es va concretar dos dies més tard quan, a més, es va retardar la segona volta prevista per al diumenge següent.

Ara, les eleccions es desenvolupen en un clima més optimista, en plena desescalada però amb l'amenaça d'una segona onada i amb un degoteig incessant de morts que s'aproxima als 30.000.

Urnes i mascaretes

Per això, no han estat pocs els que han acusat de temerari a Macron per haver-se obstinat a celebrar la cita amb les urnes i enviar així un missatge contradictori a una població a qui l'executiu no deixa de recomanar una extrema prudència. Les mascaretes, el gel hidroalcohòlic, la distància entre electors i la higiene de les meses electorals tornaran a ser la norma en els 4.600 municipis en els quals hi haurà segona volta, allí on cap candidat va aconseguir més de la meitat dels vots en la primera.

Només hi haurà eleccions en el 13% de les ciutats, però que agrupen 16 milions d'electors, el 38% del total. Tot apunta al fet que el president vol deixar enrere unes municipals que li mostraran un panorama ombrívol, ja que el seu partit s'apresta a tancar l'exercici sense cap victòria simbòlica. Si es confirma el que apunten els sondejos, el macronismo aspira, com a màxim, a mantenir Le Havre, la ciutat en la qual és candidat el primer ministre, Édouard Philippe, que a més es juga allí el seu futur polític.

El cap de l'executiu és favorit a la seva ciutat, però ni tan sols la seva continuïtat al capdavant del Govern està assegurada en cas de victòria, perquè el president prepara un profund canvi en el gabinet per a donar un gir social i ecològic al seu mandat.

Canvi de Govern

El revés de les municipals pot ser l'anellada per llançar aquesta nova etapa amb la qual Macron buscaria conquistar a l'electorat amb vista a la seva reelecció dins de dos anys i no és segur que Philippe sigui el rostre que millor l'encarni. El seu partit no està en condicions de guanyar cap gran ciutat, lluny de les aspiracions inicials en les quals somiava amb París, Lió o, fins i tot, Marsella. Tampoc el panorama és resplendent per al partit conservador Els Republicans, primera força municipal del país, que veu perillar algun dels seus feus, com Marsella, segona ciutat del país i que dirigeix des de fa un quart de segle, i no conquistar uns altres als quals aspirava, com la capital.

París és la gran joia del Partit Socialista, encara que la seva regidora, la hispanofrancesa Anne Hidalgo, clara favorita per a la reelecció, a penes mostra el puny i la rosa del seu partit, diluïts en una plataforma batejada París en comú, on agrupa amplis sectors de l'esquerra i ecologistes.

El triomf en al capital seria un consol per als socialistes, que encara que mantindran Nantes, Rennes o Brest, poden perdre Lilla i, a nivell nacional, deixar de ser el primer partit de l'esquerra moderada si, com prediuen els sondejos, es veuen superats pels Verds.

Onada ecologista

En el punt de mira dels Verds estan ciutats tan importants com Marsella, Lilla, Lió o Montpeller, una bona plataforma per a aspirar a liderar la reunificació de les forces progressistes que tota l'esquerra considera necessària de cara a les presidencials de 2022.