ERC crida a aprofitar la reconstrucció per impulsar la república catalana

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va cridar ahir a aprofitar la reconstrucció econòmica i social postcoronavirus per establir les bases del que haurà de ser la «república catalana». «L'agenda de la reconstrucció és també per a nosaltres l'agenda de la república catalana. Tenim molt clar que una situació de crisi com l'actual, en què ens ho estem replantejant tot, no ha de servir d'excusa perquè alguns vulguin que ens oblidem de el procés d'autodeterminació i de la reclamació d'amnistia», va dir. Va ser durant un acte titulat «De la reconstrucció a la república», en què també van intervenir altres dirigents d'ERC com la secretària general, Marta Rovira; el president de Parlament, Roger Torrent, i la portaveu, Marta Vilalta.

En la seva intervenció per videoconferència, Rovira va emplaçar l'independentisme a deixar d'«externalitzar tants debats interns» i que se centri en «acumular forces» a favor de la república. En aquest sentit, va defensar que el projecte independentista necessita «molta més força» a les urnes, als ajuntaments i a nivell de mobilització popular, més presència «en àmbits sectorials, socials i empresarials», i també una major complicitat de l'opinió pública internacional. Per Rovira, la crisi de la COVID-19 ha demostrat que Catalunya necessita ser independent perquè «l'Estat espanyol és ineficaç fins i tot quan el dret a la vida estava en joc».

El pla amb el qual pretenen compatibilitzar la reconstrucció amb l'impuls de la república catalana es basa en set eixos: reactivar l'economia, reforçar l'estat de benestar, reconciliar la vida laboral amb la personal, millorar la vertebració del territori, impulsar les energies renovables, potenciar la cultura i construir una «via ampla» cap a la independència.