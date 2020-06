Marc Aloy (ERC) és proclamat nou alcalde de Manresa fins al 2023

El republicà Marc Aloy va ser proclamat ahir alcalde de Manresa amb els vots d'ERC i Junts per Manresa, tal com van pactar les dues formacions de govern. Aloy, que ha rebut 16 vots a favor i 5 en blanc, ha pres el relleu de Valentí Junyent (JxM), que ha ocupat el càrrec des del 2011 i durant el primer any de mandat. El nou alcalde ostentarà la vara fins al 2023. Feia 84 anys que Manresa no tenia un alcalde republicà. L'acte ha estat molt criticat per l'oposició –Ciutadans, el PSC i Fem Manresa- que l'ha titllat «d'acte de propaganda política» perquè s'ha fet al Kursaal.