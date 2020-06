Pascal (PNC) sobre JxCat: «No compartim plantejaments de confrontació»

El portaveu, Oriol Puig i Marta Pascal, ahir a Girona, on hi havia el nou equip del PNC.

Marta Pascal va assumir ahir la secretaria general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). Ho va fer allunyant-se de Junts per Catalunya (JxCat) i reivindicant un espai «d'acord i transversal». «El que no compartim són plantejaments de confrontació. Tenim vocació de trobar-nos amb molta altra gent, sempre que sigui en sentit positiu», va remarcar. Amb relació al referèndum, la formació va tornar a deixar clara l'aposta per acordar-lo juntament amb l'estat espanyol i va defugir la unilateralitat.

Pascal, que era l'única candidatura, va rebre el 91% dels vots a favor dels militants de la formació que es va fundar ahir a Girona. Això sí, a través d'internet però amb una roda de premsa a la ciutat gironina. Un partit que neix amb «vocació de governar» però també d'entendre's amb aquelles forces polítiques, sempre que estiguin «allunyades de la confrontació». Així ho va explicar Marta Pascal, excoordinadora del PDeCAT. Els militants també van escollir Olga Tortosa, presidenta del partit amb el 84% dels vots.

Pascal va confirmar la seva «ferma voluntat» de presentar-se a les eleccions per tal «d'abraçar» tots aquells ciutadans catalanistes que «defugen l'enfrontament». En aquest sentit, i preguntada sobre si contempla acords amb JxCat, Pascal va indicar que al nou partit hi ha «vocació de pacte si és en positiu». «Volem sumar, però això només es relliga si no va contra ningú. Volem trobar-nos amb molta altra gent però han de defugir l'enfrontament», va assenyalar Pascal que dir que no són «la crossa ni la quota de ningú».

La secretària general del PNC va posar en valor «la transversalitat del partit», i va destacar que està integrat per entorn de l'òrbita de l'antiga Convergència i Unió, però també del socialisme catalanista. «Aquí hi ha gent que és independentista i gent que senzillament prefereixen l'enfortiment de les institucions catalanes. Aquest és un espai ampli de trobada de molta gent, per tant és compatible amb aquesta realitat», va dir.

Amb relació al referèndum, va insistir en la via escocesa per resoldre el conflicte territorial amb l'estat. «Aquí hi ha un marc legal que s'ha de respectar i que si no ens agrada el que hem de fer és canviar les lleis», va assenyalar.

Pascal va assegurar que el que cal és treballar per aconseguir l'acord amb l'Estat i mentrestant seguir gestionant el país. «Seguirem insistint. No és un tema de saber què farà l'Estat espanyol, sinó de la nostra capacitat de construir i proposar solucions que integrin a la majoria del país», va destacar.

L'executiva la formen setze membres. Al costat de Pascal hi haurà Georgina Bombardó, Mercè Dalmau, Rosa Orriols, Eva Garrell, Àlex Moga, Oriol Puig, Pep Garcia, Marc Perelló, Albert Farré, Adrià Aldomà, Pere Martínez, Bernat Orellana, Manel Romans, Marc Tolrà i Rodolfo Fernández.

Mentrestant, el president de la Generalitat, Quim Torra, va carregar contra el PNC. En una piulada, Torra va apuntar que «amb presos polítics i exiliats, amb el dret d'autodeterminació negat, amb la Generalitat vexada per l'estat d'alarma, proclamar la "lleialtat a Espanya" és tota una declaració de principis». En el document marc del PNC es proposa un acord de «conveniència» per recuperar de manera urgent la relació entre Catalunya i l'Estat.



Canadell rebutja Pascal

D'altra banda, el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, va opinar sobre Marta Pascal, i la seva implicació en la fundació del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que no representa un nou projecte en l'espai «convergent». «Realment té un projecte diferent al de l'altra part de l'espai? Crec que que no. Aquí hi ha persones que volen liderar i viure de la política. I els ciutadans no hem de premiar els qui volen viure de la política ni els qui volen liderar sense tenir un projecte real i diferenciat», va declarar en una entrevista de Catalunya Ràdio. Canadell, a més, va indicar que no té «cap intenció de ser president de la Generalitat» per respondre a rumors sobre el seu futur.