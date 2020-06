Penes de deu anys de presó per destruir estàtues als EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump, va signar divendres una ordre executiva per protegir els monuments estatunidencs. En aquesta, s'inclouen annexos on s'anuncia que els responsables d'incitar a desordres públics –assenyalats com a «extremistes d'esquerra»– seran perseguits «fins on abasti la llei». A més, adverteix que totes aquelles agències de seguretat estatals i locals que permetin aquests danys es quedaran sense ajudes federals com a càstig. La llei, publicada a la web de la Casa Blanca, indica que qualsevol persona o grup que destrueixi o destrueixi un monument o estàtua podria enfrontar-se a una pena de fins a deu anys de presó per mal intencionat a una propietat federal. «El president Trump no tolerarà la violència desenfrenada ni la destrucció que ha succeït aquestes últimes cinc setmanes», cita l'ordre. Tanmateix, s'anuncia que el Fiscal General prendrà «totes les mesures apropiades» contra les persones i organitzacions que hagin participat en disturbis i la destrucció de béns federals». Prèviament, Trump ja havia avançat a Twitter «llargs períodes de presó» per als «saquejadors».