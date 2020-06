Zapatero: «Quan vaig dir 'donaré suport a l'Estatut' podria haver afegit 'i eliminaré tot el que sigui inconstitucional'»

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no es penedeix 17 anys després de la seva frase de total suport a la reforma de l'Estatut que aprovés el Parlament, pronunciada en un míting amb Maragall el 2003. "Home, podria haver afegit: 'i trauré tot el que sigui inconstitucional', però és evident. En el procés de tramitació parlamentària es van modificar algunes coses, i algunes d'elles eren obertament i inequívocament no respectuoses amb la Constitució", ha reflexionat en veu alta Zapatero en una entrevista dominical al diari 'El Periódico', en el 10è aniversari de la sentència de l'Estatut. "Maig vaig pensar que la reacció a la sentència acabaria en el procés, que ha sigut un viatge enlloc", ha assegurat l'expresident.

"Des de la meva disconformitat amb la sentència, i li puc assegurar que vaig passar dies difícils quan es va produir, sempre vaig cridar a respectar-la, a dir que no era tan greu, anticipant-me a la reacció", ha assenyalat Zapatero. "Vaig intentar suavitzar l'escenari", ha puntualitzat l'exlíder del PSOE. "Vam arribar fins on vam poder, qui va fer que es limités l'Estatut va ser el Tribunal Constitucional. És una completa tergiversació del procés invocar aquesta frase meva", ha insistit Zapatero, que també ha lamentat el gir conservador del magistrat Manuel Aragón, proposat pel govern socialista.



"És probable que la sentència hagués sigut més desfavorable"

"M'hauria agradat que prengués altres posicions, que entengués d'una altra manera l'Estatut, que entengués d'una altra manera Espanya, que entengués amb més profunditat la nostra diversitat", ha enumerat l'expresident del govern espanyol. "Però això, de vegades, no és fàcil en determinats ambients jurídics institucionals", ha etzibat Zapatero, que fins i tot ha pronosticat que la sentència de l'Estatut hauria poder estat més desfavorable. "És probable, és probable, perquè era un Estatut de gran substància jurídica", ha afirmat l'exlíder socialista.

"Ja hi va haver una tasca de negociació i construcció jurídica al Parlament molt àrdua en la qual van jugar un gran paper Miquel Iceta, Francisco Caamaño i Alfredo Pérez Rubalcaba, i en la qual es van arribar a equilibris amb una arquitectura jurídica que exigia una revisió a fons", ha recordat Zapatero, que ara posa la vista en la taula de diàleg Estat-Generalitat. "Quan la taula de diàleg es posi a funcionar, un cop superada la crisi, s'agafarà l'Estatut, la sentència, les lleis, els conflictes que hi ha al Constitucional... Imagino, en l'ideal, un acord polític que inclogui temes de l'Estatut, noves lleis orgàniques, nous compromisos polítics, nou model de finançament", ha assegurat l'expresident espanyol.

Això sí, Zapatero no es mulla sobre si un acord s'hauria de sotmetre posteriorment a consulta referendària a Catalunya. "Podria ser un bon tancament, però potser no és el que volen les parts", ha apuntat l'exlíder del PSOE, que sí ha tancat la porta a una consulta que inclogués una opció A o B que fos la independència. "Segons la meva opinió, no. Per raons òbviament constitucionals i de conveniència. Un referèndum divisori és una mala eina, és un fracàs polític", ha conclòs Zapatero.