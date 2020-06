Els 27 continuen negociant la llista de països amb qui la UE reobrirà fronteres l'1 de juliol

Els 27 estats membre de la Unió Europea continuen negociant la llista de països amb qui la UE reobrirà fronteres a partir de l'1 de juliol. Fonts diplomàtiques asseguren que el llistat podria ser votat per majoria qualificada aquest dilluns després de dies de converses entre les capitals. Segons s'ha filtrat a alguns mitjans europeus, hi hauria una vintena de països, entre ells, el Japó, el Canadà, el Marroc i la Xina. No s'espera que la UE reobri fronteres amb els Estats Units o Rússia, ni tampoc amb la major part d'Amèrica, molt afectada ara mateix per la pandèmia de la covid-19.

Per elaborar la llista els estats tenen en compte la situació epidemiològica de cada país, com les autoritats estan gestionant la pandèmia, la fiabilitat de les dades i si s'imposa una restricció d'entrada als ciutadans europeus.

El llistat final s'anirà actualitzant cada dues setmanes en funció de l'evolució de la pandèmia.



La UE, tancada més de tres mesos

A meitats de març i en ple pic de la pandèmia a Europa, Brussel·les va apostar per tancar les fronteres externes de la UE quan pràcticament tots els estats membres havien restringit la llibertat de moviment a l'espai Schengen.

Des de llavors l'entrada a la UE ha estat prohibida a gairebé tots els ciutadans no europeus. Així, els vols internacionals que representen entorn del 35% de l'activitat de les aerolínies europees han quedat totalment paralitzats durant més de tres mesos.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus