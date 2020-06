Illa creu que es pot evitar una segona onada i que si es produeix serà «d'intensitat menor»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, creu que es pot evitar una segona onada del coronavirus si la població manté una actitud "responsable" i es manté la tasca de detecció i control, especialment en les residències.

En tot cas, si malgrat tot es produís, ha opinat que serà d'una "intensitat menor", perquè ja es coneix com es comporta el virus i els professionals saben també com tractar els casos. "Si vingués, que hem d'evitar-ho, jo crec que no serà de la magnitud que vam conèixer", ha dit en una entrevista a Rac 1.

El ministre ha assegurat que el sistema s'està preparant igualment per al "pitjor escenari". Sobre el confinament, considera que "no tornarà" de forma generalitzada perquè l'estratègia és que aquest sigui "quirúrgic".

