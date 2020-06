La sentència del TC sobre l'Estatut segueix causant indignació entre l'independentisme

Han passat deu anys des que el Tribunal Constitucional va retallar l'Estatut i polítics de diversos colors van aprofitar ahir l'efemèride per reflexionar sobre el que ha passat des de llavors en la política catalana, amb un consens de fons: en aquell moment va començar el procés que va portar a l'1-O. El 28 de juny de l'any 2010, l'alt tribunal va declarar inconstitucionals 14 articles de l'Estatut de Catalunya del 2006 i va reinterpretar-ne 27 més. Entre les qüestions que es van veure afectades per la decisió, de més de 800 folis, hi havia el reconeixement de Catalunya com a «nació», que es va precisar que no tenia efectes jurídics.

«Des d'aleshores sabem una cosa, que la independència de Catalunya és irreversible i que no hem de renunciar a res que de manera pacífica, democràtica i, quan calgui, desobeint de forma no violenta, ens porti a la independència de Catalunya. No hem de renunciar a res», va assegurar el president de la Generalitat, Quim Torra, durant un acte a Lleida.

A través de Twitter, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va asseverar que «fa deu anys el TC retallava l'Estatut i vulnerava els drets de la ciutadania de Catalunya. Fa deu anys que l'Estat ens va ensenyar, un cop més, que l'únic camí per fer un país millor és la república catalana».

«Deu anys de la sentència contra l'Estatut, contra el Parlament, contra les Corts, contra el referèndum. En nom de la Constitució que s'acabaven de carregar. Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses ni ha fet cap autocrítica. Al contrari», va escriure a la mateixa xarxa social l'expresident català Carles Puigdemont.



Mas: «Va ser una benedicció»

El també expresident de la Generalitat Artur Mas, que va estar a la cuina del text estatutari, va afirmar que la sentència del TC va ser «una benedicció» per als «independentistes purs» perquè va impulsar aquest moviment, que en l'última dècada ha multiplicat suports fins acostar-se al 50% de la població.

Un altre dels protagonistes, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, va lamentar que la sentència de TC va limitar «de manera innecessària» el reconeixement de la identitat catalana i va catalitzar el procés, un projecte que «ja fa molt de temps que va tocar sostre» i que s'ha demostrat que no és el camí a seguir.