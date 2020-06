La Xina aprova l'ús intern en el seu Exèrcit d'una vacuna experimental contra el virus

Xina va aprovar dilluns passat l'ús intern en l'Exèrcit de la nova vacuna de coronavirus desenvolupada per l'Institut Científic Militar i la companyia biofarmacèutica xinesa CanSino Biologics, va anunciar l'empresa.

La companyia, amb seu a la ciutat nord-oriental de Tianjin, ha indicat que la seva nova vacuna recombinant de coronavirus (vector d'adenovirus Ad5-nCoV) va ser aprovada per l'Exèrcit el passat 25 de juny per "ús pels militars" en el marc de les "medicines per a necessitats especials", segons els mitjans locals.

L'empresa va informar que els assaigs clínics de Fase I i Fase II de la vacuna es van dur a terme a la Xina i que la fase II es va completar el passat 11 de juny. A més, ha assenyalat que les proves van confirmar la "bona seguretat de la vacuna" així com la seva "alta immunitat" i un adequat nivell de resposta immune cel·lular. "Els resultats continus de les proves mostren que la vacuna Ad5-nCoV té el potencial de prevenir malalties causades pel SARS-CoV-2", va assegurar CanSino Biologics, citada pel portal de notícies Finance Sina.

L'ús de la vacuna ha estat aprovat únicament per al seu "ús intern en l'Exèrcit" i el seu abast "no pot ampliar-se" sense l'aprovació deldepartament de Suport Logístic de la Comissió Militar Central. Fa cinc dies l'Acadèmia de Ciències Militars va dir que els científics xinesos havien "aconseguit un gran avanç en l'estudi dels nous anticossos contra el coronavirus".

Un equip dirigit per Chen Wei, investigador de l'Acadèmia, va descobrir el primer anticòs monoclonal neutralitzant d'alta eficiència i els resultats d'aquest estudi van ser publicats per la revista 'Science' el passat 22 de juny.

La vacuna recombinant de vector d'adenovirus desenvolupada per l'equip de Chen havia estat la primera del món en entrar a la fase II d'assajos clínics, segons el portal de notícies privat Caixin. No obstant això, encara no s'han publicat els resultats complets dels assajos de la fase II.

CanSino Biologics va desenvolupar al costat de l'Acadèmia Militar de Ciències xinesa una vacuna contra el virus de l'Ebola que va obtenir una llicència provisional en 2017. No obstant això, al pràcticament concloure l'epidèmia de l'Ebola, la vacuna no va aconseguir la fase III d'assajos clínics i va romandre com reserva nacional d'emergència.

La companyia va ser creada el 2009 a Tianjin i se centra principalment en el desenvolupament i producció de vacunes. Al març de l'any passat es va convertir en la primera companyia de vacunes de la Xina continental en cotitzar a la borsa de Hong Kong.

El 24 de juny la farmacèutica estatal xinesa Sinopharm va anunciar que començava la fase III de les proves clíniques en Emirats Àrabs Units d'una possible vacuna, desenvolupada conjuntament amb l'Institut de Productes Biològics i Virologia de Wuhan i l'Acadèmia Xinesa de Ciències.

Habitualment, el període perquè una vacuna pugui estar disponible per al seu ús a nivell massiu és de almenys entre 12 i 18 mesos, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), encara que la Xina ha accelerat els processos a causa de l'emergència sanitària mundial i ha permès que es duguin a terme al mateix temps alguns estudis en la primera i segona fase.

