Condemnen l'expresident francès François Fillon a 5 anys de presó

La Justícia francesa va condemnar ahir l'exprimer ministre francès François Fillon en l'anomenat cas dels llocs de treball ficticis, un escàndol que el va allunyar de l'Elisi el 2017 i va danyar la seva imatge pública, en saber-se que va contractar la seva dona com a assistenta parlamentària sense que aquesta exercís aquest càrrec.

El «viacrucis» judicial i mediàtic va començar per a l'excap de Govern de Nicolas Sarkozy al gener d'aquell mateix any, quan el setmanari satíric Le Canard Enchainé va publicar en exclusiva el frau, i va rebre ahir el veredicte com a colofó a un judici iniciat el passat 26 de febrer.

El Tribunal Correccional de París va dictar contra ell dos anys de presó ferma i tres exempts de compliment, a més d'una multa de 375.000 euros i deu anys d'inhabilitació. Com que els seus advocats van anunciar que recorreran la pena, l'excap de Govern va quedar en llibertat a l'espera d'un nou judici. La seva dona, Penelope, igualment present a la sala i amb gest seriós, va rebre una altra multa idèntica i tres anys exempts de compliment, els mateixos que Marc Joulaud, diputat que també la va contractar després que Fillon li cedís la seva circumscripció en convertir-se en el ministre d'Afers Socials de Jacques Chirac. Joulaud haurà d'abonar a més 20.000 euros, i entre els tres han de reemborsar més d'un milió a l'Assemblea Nacional, que s'havia constituït com a acusació particular.

El desviament total de fons de manera directa o indirecta s'eleva a uns 1,5 milions i el Tribunal va deixar clar ahir que no hi ha cap prova tangible que demostri la seva feina, justifiqui aquesta quantia i sigui proporcional a les activitats atribuïdes.

Penelope Fillon va estar contractada com a assistenta del seu marit entre 1998 i 2002 i de 2012 a 2013, i com a ajudant de Joulaud de 2002 a 2007. La sala tampoc va veure justificat el seu contracte com a consellera literària a la revista La Revue des Deux Mondes.