Detingut per abusar de la seva filla, de la seva néta, del fillastre i d'altres menors

Agents de la Policia Nacional han detingut a Vigo a un home de 66 anys que presumptament va abusar sexualment de diversos menors, entre els quals es trobaven la seva pròpia filla, una néta i un fillastre.

Una persona de l'entorn del detingut va advertir a la policia que la filla, resident a Estats Units, volia denunciar el seu pare per abusos cap a la seva néta, concretament tocaments, quan tots dos residien a Vigo en 2014.

Els agents van contactar amb l'Ambaixada d'Espanya a Washington perquè localitzessin a la denunciant, qui els va explicar que el seu pare aprofitava els caps de setmana en què tenia cura de la néta per abusar de la menor, el mateix que va fer amb ella anys enrere.

Un fillastre del detingut també va referir als investigadors que, quan era menor, el seu padrastre li va sotmetre durant anys a abusos sexuals, que mai va explicar a la seva mare per por.

Amb l'avanç de les investigacions, la policia va trobar noves víctimes d'abusos que es remuntaven a anys previs.

Una d'elles, també menor d'edat en aquells dies, va manifestar que el detingut, que vivia a prop del seu domicili, havia intentat que li ensenyés algunes parts del seu cos a canvi d'unes xocolatines o regals.

Aquest individu ja havia estat denunciat el 2014 per una noia que, segons el seu relat, també havia patit tocaments una vegada que la va fer pujar a casa, aprofitant la relació de confiança que mantenia amb els pares.

Tots els casos denunciats coincideixen que el detingut s'aprofitava de la situació de parentiu o confiança per cometre els delictes.

A més, sempre utilitzava com a escenari el seu propi domicili, sabent que aquest entorn podria proporcionar privacitat i seguretat per aconseguir els seus objectius sexuals. Posteriorment, s'assegurava que els menors no diguessin res a ningú.

El passat 19 de juny, els agents van procedir a la seva detenció i a prendre-li declaració a les dependències policials de la Comissaria de Vigo, informen aquest dilluns fonts policials.