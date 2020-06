La Generalitat qualifica l'actitud de Nissan de «deslleial» per no respondre a la seva proposta

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va exigir ahir a Nissan que presenti la memòria justificativa amb les raons que el porten a tancar les plantes barcelonines de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca a finals d'aquest any. En una compareixença al Parlament, Chacón va titllar de «deslleial» l'actitud de la multinacional japonesa en dir que ni tan sols ha respost a la proposta del Govern central i la Generalitat per aportar 100 dels 400 milions que costaria fabricar un nou vehicle elèctric a Catalunya, evitant així el tancament de les plantes. Chacón, acompanyada del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va lamentar no tenir una interlocució directa amb el Japó i va criticar que la direcció de Nissan anunciés a les administracions el cessament d'activitats a través d'una breu videoconferència dels responsables europeus.

«Fa anys que la Generalitat treballa per assegurar el futur i la competitivitat de Nissan a Catalunya. Ho fem amb totes les empreses que són viables i que podem ajudar-les a millorar», va explicar la responsable d'Empresa. Així mateix, va dir que en els últims 20 anys la companyia nipona ha rebut per part de la Generalitat 53 milions d'euros en préstecs i 32 milions més en ajudes, de les quals 18 són directes i vinculades a nous projectes d'inversió. Sobre això, El Homrani va indicar que cal reflexionar si les administracions han de tenir més incidència en la presa de decisions de les empreses que han rebut ajudes.