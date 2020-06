Macron fa un gir ecologista hores després de la victòria dels Verds a les municipals

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir el seu suport a 146 de les 149 mesures de caràcter ambiental proposades per la Convenció Ciutadana per al Clima i va prometre anar «fins al final». A més, va explicar que hi haurà un projecte de llei específic i un referèndum. «Al gener els vaig dir que les propostes finals s'enviarien al Govern, al Parlament i fins i tot al poble francès perquè es traduïssin en normes. Estic amb aquest contracte moral que ens uneix», va assenyalar Macron durant un acte celebrat a l'Elisi.

Part d'aquestes mesures s'han d'incloure en el pla de recuperació econòmica que elabora el Govern. «S'injectaran 15.000 milions d'euros en dos anys per a la conversió ecològica del nostre país», va destacar el mandatari gal.

Els 150 integrants de la Convenció han elaborat un document de 600 pàgines amb 149 propostes que ha estat lliurat a la ministra de Transició Ecològica, Elisabeth Born. Ara correspon a Macron fer una formulació política concreta de les mateixes.

Els membres de la Convenció van ser elegits per sorteig entre la població del país dins el procés de el Gran Debat impulsat el 2019 per Macron en resposta a les mobilitzacions socials liderades pel moviment dels Armilles Grogues, que es van manifestar durant setmanes amb gran suport a les principals ciutats franceses.

No obstant això, Macron ha vetat tres de les propostes: reduir de 130 a 110 quilòmetres per hora el límit de velocitat a les autovies, recollir la defensa de l'entorn en el preàmbul de la Constitució i imposar un impost d'entre el 2 i el 4 per cent sobre els dividends per finançar la transició ecològica. Sí accepta en canvi portar a referèndum la integració a la Constitució de la necessitat de preservar la biodiversitat i el medi ambient.

El moment de l'anunci d'aquestes mesures coincideix amb els importants avenços aconseguits pel partit Europa Ecologia-Els Verds a la segona volta de les eleccions municipals celebrada diumenge. Els ecologistes seguiran governant a Grenoble i van guanyar a Lió, Bordeus, Besançon, Estrasburg o Tours.

«El repte climàtic ens obliga a anar més lluny, més ràpid. És hora d'actuar», va assegurar el president francès, que unes hores abans havia assistit al naufragi dels seus candidats municipals i a una onada ecologista sense precedents. Macron va considerar aquest resultat com «un baròmetre del que pensen els francesos» i demostra que «l'ecologia és al cor de les seves preocupacions».



Llei abans de l'estiu

En el seu discurs, es va comprometre a que 146 de les 149 propostes siguin adoptades en forma de decrets, quan sigui possible, i d'una llei específica abans que acabi l'estiu. Però no va descartar convocar referèndums per fer avançar les reformes ecològiques si els tràmits parlamentaris s'enreden.

A més, va anunciar un paquet de 15.000 milions d'euros suplementaris per donar suport en els dos propers anys la transició ecològica de país, dins el pla de recuperació econòmica després de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Macron va agrair la feina que han portat a terme els ciutadans i va lloar les seves propostes que, va assenyalar, «combinen la necessitat d'una transformació profunda que ens permeti preservar el medi ambient amb la necessitat de mantenir el nostre model social».