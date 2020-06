Mercadona invertirà 140 milions d'euros aquest any a Catalunya

Mercadona invertirà aquest any a Catalunya 140 milions d'euros en haver decidit obrir 6 supermercats (5 substituiran d'altres que no s'adapten als estàndards de botiga eficient i no es poden reformar) i remodelar-ne 21 per d'aquesta manera adaptar-los al nou model eficient i disposar de 159 establiments amb aquestes característiques. Amb aquesta inversió, també s'impulsarà la implantació de la nova secció A punt per menjar a 44 establiments més, que se sumen als 49 que ja compten amb aquesta secció, alhora que també es fomentarà el projecte Frescos Global, que incorpora millores en la secció de frescos i s'adapta millor a l'assortiment local, va informar la companyia en un comunicat. Part d'aquests 140 milions d'euros també es destinaran a millorar les instal·lacions i optimitzar els centres logístics que la cadena de supermercats té a Sant Sadurní d'Anoia i Abrera.

Aquesta inversió tindrà un impacte indirecte en la creació d'ocupació, ja que més de 150 tècnics i operaris de diferents oficis treballaran en cadascuna d'aquestes reformes que estan previstes i en les obertures que es realitzin, així com en les actuacions que es duran a terme als centres logístics.

El director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, va destacar el compromís de la companyia amb Catalunya, comunitat autònoma on va obrir el seu primer establiment a Lleida el 1993. «Reactivar l'economia de les zones on Mercadona està present a Catalunya a través de fets, com reflecteix el pla inversor anunciat, és la nostra responsabilitat com a empresa i una aposta decidida pel desenvolupament econòmic i social», va afegir.

La companyia té 13.580 treballadors a Catalunya, tots ells amb ocupació estable i de qualitat. En els darrers tres anys, ha invertit 475,3 milions d'euros, destinats principalment al creixement i la modernització de la xarxa de botigues, a l'ampliació i millora de les plataformes logístiques des de les quals abasteix diàriament els supermercats de Catalunya, i al nou servei de compra online, que es va iniciar el juny del 2019 i que ha suposat la posada en marxa d'un magatzem dedicat exclusivament a gestionar i preparar les comandes online. Aquest servei, ubicat al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona, va començar atenent les comandes dels districtes de Les Corts i de Sarrià Sant Gervasi i s'ha anat implantant de manera progressiva a altres barris de la ciutat de Barcelona i localitats veïnes fins a un total de 52 codis postals.



Mil cinc-centes tones donades

Per altra banda, Mercadona va donar l'any passat més de 1.478 tones d'aliments -una xifra que equival a prop de 25.000 carros de la compra- a un total de 41 menjadors socials i entitats benèfiques. Durant el primer semestre de 2020 i com a conseqüència de la pandèmia, la companyia ha augmentat les seves donacions més d'un 30%.