Mig centenar de mossos, investigats pels aldarulls per la sentència del TS

Mig centenar de mossos d'esquadra estan sent investigats pels jutjats o per la Divisió d'Afers Interns (DAI) per la seva actuació en els aldarulls de l'octubre passat arran de la sentència del Tribunal Suprem. Ho va explicar el director del cos, Pere Ferrer, durant la presentació de l'auditoria interna sobre aquells dies. Entre les vuit propostes d'aquesta auditoria, destaca la de reforçar les ARRO, antiavalots, de l'àrea de Barcelona, i que depenguin més dels comandaments centrals per millorar la gestió dels aldarulls, que es concentren principalment a la capital i el seu entorn. També aposten per enfortir la mediació i fer una comunicació més proactiva i periòdica sobre la gestió de les «anomalies» internes i les mesures correctores aplicades.

Entre el 2017 i el 2019 hi va haver unes 18.200 mobilitzacions a tot Catalunya, unes 16,6 cada dia, el 90% de les quals van ser sense incidents. En canvi, entre el 14 i el 27 d'octubre del 2019 es van produir 877 mobilitzacions, 67 de mitjana cada dia, una mitjana quatre cops superior a l'anterior, i el 81% de les manifestacions van ser sense incidents, 169 van registrar vandalisme o enfrontaments, el 83% van ser durant la primera setmana i la meitat a la província de Barcelona. A Tarragona es van fer el 22% de les mobilitzacions, a Girona el 15% i a Lleida el 12% del total. En concret, el primer dia de mobilitzacions se'n van fer 181, i el segon amb més mobilitzacions va ser el divendres 18, amb 167.

Fins al moment, s'han obert 34 investigacions amb uns 50 agents implicats, la meitat de les quals han acabat als jutjats denunciades pels ciutadans afectats, entre elles cinc per part d'Irídia i quatre per Amnistia Internacional. De les altres 17 investigacions internes, nou han acabat a la DAI, de les quals dues s'han tancat sense sanció i sis segueixen obertes.