La patronal d'oci nocturn, acusació en el crim de Cornellà

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i la patronal de l'oci nocturn estatal Spain Nightlife es presentaran com a acusació popular en el cas de la jove boliviana que va morir després de ser agredida en una baralla prop d'una discoteca de Cornellà de Llobregat.

En un comunicat, les patronals van assenyalar que es presentaran com a acusació particular i que «possiblement» demanaran la pena prevista pel delicte d'assassinat, que oscil·la entre 15 i 20 anys de presó. Les patronals van destacar que l'únic responsable dels fets és l'autor de l'agressió i van indicar que s'han presentat com a acusació popular «per assegurar que a l'autor li sigui imposada la pena més greu prevista».