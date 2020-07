Científics xinesos alerten d'una grip porcina que es podria transmetre a humans

Científics xinesos van advertir en un recent estudi del perill d'una nova soca de grip porcina identificada en porcs del país asiàtic, que té el potencial de contagiar humans i provocar una nova pandèmia. L'estudi, liderat pel científic Liu Jinhua de la Universitat d'Agricultura de la Xina i publicat per la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), es basa en més de 30.000 mostres preses entre 2011 i 2018 de les vies respiratòries de porcs en 10 províncies xineses.

Els científics van trobar 179 virus diferents de la grip porcina després d'analitzar les mostres. Entre ells es troba un denominat G4 que és una «combinació única de tres llinatges», entre els quals figura la soca de l'H1N1 que va mutar dels porcs als humans i va ser responsable de la pandèmia de grip de 2009.

Els investigadors van realitzar experiments en fures, que mostren símptomes de grip semblants als humans -com febre o tos- a l'exposar-se a aquest tipus de virus, i van concloure que la soca G4 és «altament infecciosa» i que causa «símptomes greus». «És especialment preocupant perquè un dels orígens d'aquest virus es remunta també a la grip aviària, contra la qual els humans no tenen immunitat», assegura un dels científics.

No obstant això, els investigadors no presenten proves que la soca pugui transmetre entre humans: «les probabilitats són baixes», segons la investigadora Martha Nelson, citada per la revista científica Science. «Però ningú sabia del cep H1N1, que va saltar dels porcs a les persones, fins que van aparèixer els primers casos humans el 2009», afegeix.

Per això, els investigadors demanen que es prenguin mesures de prevenció atès que «és cada vegada més freqüent que els porcs s'infectin amb virus que tenen el potencial de saltar a humans».Els científics Sun Honglei i George Gao, director del Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties, apunten que «tindria sentit desenvolupar una vacuna contra el virus G4 tant per a porcs com per a humans».

Mentrestant, científics xinesos continuen desenvolupant una vacuna per a la febre porcina africana, el brot deslligat el 2018 ha interromput el subministrament d'aquest tipus de carn i provocat el sacrifici preventiu de centenars de milers de porcs a la Xina.

Segons un estudi de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles recollit aquest mes a la revista xinesa Science Daily, la vacuna està ja en la fase d'assajos clínics en porcs, i les proves realitzades fins ara han donat bons resultats.