Correus reté la propaganda de Vox al País Basc i Galícia per vulnerar drets

Vox va demanar a la Junta Electoral Central (JEC) que ordeni «urgentment» l'enviament massiu de la seva propaganda electoral a Euskadi i Galícia, retinguda per Correus per considerar que els sobres electorals contenen textos o dibuixos que vulneren drets fonamentals. La formació de Santiago Abascal va assegurar en un comunicat que ha presentat al·legacions a la denúncia de Correus davant la JEC, que ha «segrestat» la seva propaganda electoral. Explica que, per negar-se a distribuir els sobres, Correus ha invocat l'article 16 del seu reglament pel qual prohibeixen enviaments postals l'embolcall dels quals contingui textos o dibuixos que vulnerin els drets fonamentals.

Vox defensa, però, que els seus sobres no poden suposar cap lesió de drets fonamentals, ja que «tots ells han estat extrets de publicacions que van oferir les dades basant-se en fonts fidedignes, sense que es tingui notícia que cap persona hagi exercitat cap acció contra els mitjans que les van publicar».

Com a exemple, va assenyalar que en els enviaments de Vox als votants de Galícia es reprodueixen textos com «Els separatistes del BNG van convidar un grup terrorista al seu míting a Santiago», una notícia, va afirmar, de la qual es van fer ressò diversos mitjans de comunicació. Altres sobres porten escrit «El País Basc proporciona ideologia de gènere als futurs mestres» una frase que la notícia fonamenta en el compliment de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, va explicar la formació.

Per part seva, Correus va assegurar que la seva actuació ha consistit a elevar una consulta a la Junta Electoral Central perquè aquesta indiqui el criteri d'actuació amb l'esmentada propaganda per a les eleccions autonòmiques. Vox argumenta que la mesura adoptada per Correus d'intervenir el correu postal és «absolutament desproporcionada».