Els EUA compren gairebé totes les existències mundials de remdisivir

Els Estats Units han comprat gairebé totes les existències del primer tractament autoritzat contra la covid-19, el remdesivir, fins al setembre. El departament de Salut dels EUA ha anunciat en un comunicat la compra de 500.000 dosis al fabricant Gilead i ha assegurat que això representa el 100% de la producció de la companyia al juliol i el 90% de l'agost i setembre. "El president Donald Trump ha tancat un acord increïble per garantir que els americans tinguin accés al primer tractament autoritzat contra la covid-19", ha afirmat el secretari del departament de Salut, Alex Azar.

Gilead va anunciar dilluns que vendrà el remdesivir a 390 dòlars la dosi, el que equival a uns 2.340 dòlars per pacient. Per als països en vies de desenvolupament la companyia estatunidenca ha arribat a acords amb fabricant de genèrics per vendre el tractament a un preu més baix.

