Llibertat amb càrrecs per a quatre CDRs investigats per terrorisme

L'Audiència Nacional va decretar llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per a quatre CDRs investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judes. Tots ells van comparèixer ahir davant el jutge per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet. L'advocada dels encausats, Eva Pous, va explicar que s'havien acollit al seu dret de no declarar i només van respondre a les preguntes formulades per la defensa relacionades amb el seu arrelament al territori. L'alt tribunal va ajornar altres dues declaracions, que es faran finalment el 6 de juliol a Mollet. Més d'un centenar de persones es van concentrar a les portes del Jutjat per donar suport als investigats.

Tot i que les compareixences estaven previstes a partir de les deu del matí, els tres encausats que ahir havien de declarar de forma telemàtica des de Sabadell no van poder entrar a l'interior del Jutjat fins passades les onze del matí. «Ens diuen que a l'Audiència ja estan preparats per iniciar la videoconferència, però nosaltres encara som aquí fora», comentaven els advocats dels investigats mentre esperaven en una de les cues d'accés a l'edifici, que ha limitat el seu aforament a causa de la covid-19.

Finalment, els tres joves van poder presentar-se davant el jutge. «Només han contestat les preguntes de la defensa per acreditar la seva situació d'arrelament personal», va comentar Eva Pous, advocada dels CDRs. El procediment va ser molt breu i en menys de trenta minuts els tres encausats van quedar en llibertat. «Ni el ministeri fiscal ni l'acusació popular han demanat mesures cautelars, així que han pogut sortir sense fiança, això sí amb càrrecs», va indicar.

Pous va considerar que aquestes compareixences s'emmarquen en el «cercle kafkià» que suposa aquesta operació en què «acusats de terrorisme han de declarar en un jutjat ordinari».