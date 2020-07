Maroto diu que s'estan recuperant les reserves de turisme intern i que els viatgers arribaran «escalonadament»

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, assegura que les reserves de turisme intern s'estan recuperant -a excepció de les Illes- i que els viatgers procedents dels països autoritzats arribaran "escalonadament". En una entrevista a la Cope, Maroto ha recordat que la llista elaborada s'anirà revisant cada 15 dies i que les fronteres s'aniran obrint a mesures que la situació epidemiològica dels altres països vagi millorant. La ministra també ha defensat els controls que s'estan fent en ports i aeroports i ha dit que són "efectius". En aquest sentit, ha remarcat que són els que marques les autoritats sanitàries i que no hi ha "consens" científic a fer proves PCR al conjunt de la població.

"Creiem que el reforç que s'ha fet del sistema de salut és una de les nostres fortaleses", ha afegit. Maroto també ha admès que no es podran evitar rebrots però que l'important és "poder controlar-los".

La ministra ha dit que és molt important fer turisme per Espanya i que la campanya que s'està fent ja està obtenint resultats. La ministra, però, ha dit que a les Illes –en especial a les Canàries- està "costant més" i ha anunciat que la setmana que ve les visitarà per animar als residents a fer turisme intern.

El BOE publica els controls en ports i aeroports

En relació als controls, el BOE publica aquest dimecres fixa els controls de passatgers en ports i aeroports, que es van acordar en el decret llei del 23 de juny i que ja s'estan aplicant. En concret, estableix els tres controls sanitaris de temperatura, documental i visual. En relació al primer, detalla que les passatgers hauran d'omplir un formulari de salut pública, que permetrà avaluar el seu estat i facilitar la localització dels contactes estrets de casos confirmats.

El formulari s'haurà d'omplir abans d'arribar a Espanya per via electrònica i un cop fet es facilitarà al passatger un codi QR que haurà de presentar als controls sanitaris d'arribada al país.

L'ordre fixa també que les agències de viatges, operadors turístics i companyies de transport hauran d'informar als passatges de la obligatorietat de presentar el formulari.

En el cas de detectar un passatger que pugui tenir la covid o una altra patologia de risc, es farà a l'entrada una avaluació mèdica. Si es confirma la sospita, s'activaran els protocols establerts per derivar-lo a un centre sanitari.

Pel que fa al control de temperatura, es farà de manera "rutinària" i es fixa el límit de 37,5 ºC. La presa de temperatura es farà amb termòmetres sense contacte o per càmeres termogràfiques. No es guardaran les dades personals ni les imatges captades per qüestions de privacitat. Les companyies de vaixells, en canvi i sota la supervisió de Sanitat Exterior, podran prendre la temperatura als passatgers abans d'arribar a un port espanyol.