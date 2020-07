Alemanya inicia la presidència d'una UE marcada per la crisi del coronavirus

Alemanya va assumir ahir la presidència rotatòria de la Unió Europea (UE), que estarà fortament marcada per la crisi de la covid-19. «Aquesta no és la presidència que preparàvem», van admetre fonts diplomàtiques alemanyes. Berlín es va veure forçada a redefinir els seus plans per als pròxims sis mesos al capdavant de les reunions ministerials del Consell de la UE per la pandèmia.

Ara, les grans prioritats de la presidència alemanya seran impulsar un acord entre els socis europeus sobre el pla per a la recuperació econòmica i un pacte comercial amb el Regne Unit abans de finals d'any. D'aquesta manera, el dossier migratori i el mediambiental que volien avançar han quedat relegats a un segon pla. «Quan es resolgui la recuperació i l'acord amb els britànics, llavors podrem parlar d'immigració», van admetre fonts diplomàtiques alemanyes. De fet, el Govern d'Angela Merkel mesurarà l'èxit de la seva presidència en funció de com avanci la covid-19 i el pacte comercial amb els britànics. «Si al final de la presidència alemanya hi ha un acord sobre la recuperació seria un enorme èxit per nosaltres. Si també tanquem un pacte pel Brexit seria magnífic», asseguren.

Des de Berlín veuen possible arribar a un acord sobre el pla de recuperació a la cimera de caps d'estat i de govern dels pròxims 17 i 18 de juliol. «Com a molt», apunten, les discussions es podrien allargar fins al matí del dia 19 per tancar el paquet d'ajudes europees per la crisi causada per la pandèmia. «Som optimistes. És possible»,van assegurar les mateixes fonts, que subratllen que la recuperació és «extremadament important».



Estratègia de sortida

D'altra banda, la presidència alemanya també se centrarà en «l'estratègia de sortida» de la pandèmia. Per exemple, revisant mesures restrictives com el tancament de fronteres externes de la Unió Europea.

«Aquesta presidència continuarà sent de gestió de crisis», avancen fonts diplomàtiques alemanyes, especialment preocupades per una possible segona onada que pugui fer tornar Europa a «la casella zero».

La segona prioritat dels alemanys serà ajudar a tancar les negociacions comercials entre la Comissió Europea i el Regne Unit, encallades des del març.

«És possible, però cal que els britànics siguin menys ideològics i més pragmàtics», exigeixen després de constatar que el govern de Boris Johnson no demanarà una pròrroga del període transitori, que acaba el proper 31 de desembre.



Relacions amb Trump

Per Berlín, l'actitud del president dels Estats Units, Donald Trump, és preocupant, especialment en el camp comercial. Tot i això, aposten per mantenir-se a l'expectativa dels resultats electorals al novembre. «Hem de fer un balanç de les nostres relacions després de les eleccions», defensen.

En aquest sentit, els alemanys no esperen que Washington s'aventuri a declarar una guerra comercial «completa» a la UE en plena campanya electoral.

En les setmanes anteriors a l'assumpció de la presidència i conscient del moment clau que viu la UE, Merkel ha fet una crida a la solidaritat davant la possibilitat de fractura. «Europa pot sortir més forta de la crisi», va reivindicar la cancellera en un acte de la fundació Konrad-Adenauer-Stiftung.

En un debat al Parlament alemany, Merkel va alertar que la pandèmia ha evidenciat les «vulnerabilitats» de la UE. «Mai abans la cohesió i la solidaritat havien estat tan importants», va dir la cancellera en referència al pla econòmic en un discurs en què també va apostar perquè la UE tingui un paper global fort.

«El món necessita en aquest moment la veu forta d'Europa per protegir la dignitat de les persones, la democràcia i la llibertat», va defensar la cancellera davant els diputats alemanys. Alemanya ja va fer en el primer semestre del 2007, en què la UE també va haver de fer front a una «profunda crisi», la de la bombolla immobiliària.