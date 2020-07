El líder de Vox a Andalusia deixa el partit en ser investigat per frau

Francisco Serrano, que va ser candidat a la Junta per Vox a Andalusia en les últimes eleccions autonòmiques de l'any 2018 concorrent per la província de Sevilla i fins ara president del Grup Vox al Parlament andalús, va anunciar ahir que abandona el grup parlamentari, tot i que mantindrà l'acta com a diputat no adscrit, així com que s'ha donat de baixar del partit de Santiago Abascal, sobretot després que la Fiscalia Superior d'Andalusia hagués formulat una querella contra ell per presumpte frau en una subvenció de 2,5 milions d'euros.



Tasca de «regeneració»

Serrano va assegurar que pren aquestes decisions «per evitar que la necessària tasca de regeneració que necessita Andalusia i que abandera Vox es vegi tacada per les acusacions de les que estic sent víctima».

Per això, va sol·licitar la seva baixa del grup parlamentari i la seva inclusió en el grup de no adscrits, així com també es va donar de baixa com a afiliat de Vox perquè no pugui ser usada la seva pertinença política a aquesta formació «com a arma contra el partit». La decisió de Serrano arriba després que la Fiscalia Superior d'Andalusia hagi informat que havia interposat una querella davant el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) contra Serrano a l'entreveure indicis d'un presumpte delicte de frau de subvencions amb relació a l'ajuda estatal rebuda en 2016 per la societat limitada Bio Wood Boira, donat el paper del diputat autonòmic i altre temps candidat de Vox a la Presidència de la Junta com a soci de tal entitat. Serrano és el segon diputat que va accedir a la Cambra autonòmica de la mà de Vox que ha decidit deixar el grup.