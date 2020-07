França deixa Josu Ternera en llibertat sota control judicial

El Tribunal d'Apel·lació de París va acordar el dimecres a la nit passat la posada en llibertat sota control judicial de l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, conegut com a Josu Ternera. La sala d'instrucció francesa va atendre la quarta petició d'excarceració presentada pels seus advocats i la Fiscalia no es va oposar a aquesta mesura. L'exmembre d'ETA podrà esperar fora de la presó la celebració dels processos legals que té pendents.

Aquesta decisió es va produir hores després que el tribunal de París hagués rebutjat l'entrega de Ternera a Espanya per delictes de lesa humanitat, que se li reclamen en una causa instruïda per la jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón. Els magistrats francesos van considerar que els fets que fonamenten la petició d'extradició de la justícia espanyola no corresponen a la tipificació de lesa humanitat, un delicte que no existeix al codi penal francès.

En aquesta causa, Josu Ternera està processat juntament amb els excaps d'ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, àlies Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, àlies Ata; i Ángel Iriondo Yarza, àlies Gurbitz.

Ternera està empresonat a la presó de La Santé, a París, des que va ser detingut a França el maig de l'any passat, després de passar disset anys vivint clandestinament al país. Actualment té setanta anys i pateix diverses patologies, per això, des de l'inici de la pandèmia, havia demanat sortir en llibertat provisional en més d'una ocasió. La seva última petició havia estat rebutjada per la justícia francesa el 30 d'abril passat.

La causa per delictes de lesa humanitat no és l'única que pesa sobre l'exdirigent d'ETA. A França, s'hauran de repetir els processos judicials que es van fer quan Ternera estava fugat. A Espanya, entre altres delictes, està processat per l'Audiència Nacional per la bomba a la caserna de Saragossa que l'any 1987 va provocar onze morts.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va mostrar «respecte absolut» per la justícia francesa i va instar a esperar fins al 29 de juliol per conèixer la «decisió definitiva» respecte a la llibertat sota control judicial de Ternera. L'Associació de Víctimes del Terrorisme va lamentar amb «dolor i decepció» les novetats sobre el cas de l'excap d'ETA.