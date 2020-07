L'alcalde de Prada de Conflent, Jean Castex, nou primer ministre francès

El president de França, Emmanuel Macron, ha nomenat primer ministre Jean Castex, el responsable de gestionar l'aixecament progressiu de les restriccions per frenar la covid-19, segons ha informat l'Elisi. Castex, amb una llarga carrera com a alt funcionari, substitueix Édouard Philippe, que ha presentat la seva dimissió aquest mateix divendres per facilitar la remodelació del govern després del revés al partit de Macron en les eleccions municipals. Castex va ser secretari general adjunt de la presidència de Nicolas Sarkozy des del 2010 fins a la fi del seu mandat. Segons ha comunicat l'Elisi, els ministres de Philippe continuaran en funcions fins que es completi la renovació del govern.

Castex, del partit conservador Els Republicans, ha estat l'encarregat de dissenyar el pla per a la desescalada del govern francès. Des del 2008 era l'alcalde de Prada i havia estat reelegit amb el 75% vots al març.

Durant la presidència de Sarkozy, Castex va ser secretari adjunt de l'Elisi. Abans, havia desenvolupat diversos càrrecs de segona fila en diversos ministeris. Ara, Castex ha de constituir el seu govern i presentar-lo a Macron.