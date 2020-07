Rússia aprova que Putin pugui mantenir-se a la presidència fins al 2036

El 77,92% dels ciutadans russos van votar a favor en el referèndum sobre les esmenes constitucionals que permetran al president del país, Vladímir Putin, mantenir-se al poder fins l'any 2036. Fins ara, la Carta Magna limitava a dos mandats de sis anys el temps que un president podia exercir el càrrec. Putin completarà el seu segon mandat l'any 2024, però una àmplia majoria del poble rus va ratificar la possibilitat d'allargar la seva presidència de manera legal durant dos mandats més.

La nova Constitució reforça el poder del Parlament, controlat per Rússia Unida, el partit de Putin, que tindrà potestat per cessar jutges. A més, estipula que prevaldrà la legislació russa per sobre de la internacional i prohibeix expressament la secessió dels territoris que integren el país.

El referèndum estava inicialment convocat pel 22 d'abril, però les autoritats es van veure obligades a suspendre'l a causa de la pandèmia de coronavirus. El procés de votació va començar finalment el 25 de juny i va durar una setmana per evitar les aglomeracions, en un moment en què el país registra més de 6.000 casos de coronavirus al dia i acumula més de 654.000 persones infectades i més de 9.500 morts.

Golos, un organisme d'observació electoral independent rus, va denunciar ahir violacions del secret de vot i casos de vots múltiples en el procés de participació ciutadana i des de la UE ja s'ha demanat que s'investiguin aquestes irregularitats.

Putin ja havia completat dos mandats a la presidència entre els anys 2000 i 2008. Quan la legislació vigent el va obligar a cedir el seu lloc a Dmitri Medvédev, va assumir el càrrec de primer ministre i des que va recuperar la presidència el 2012 s'ha mantingut com a líder indiscutible de Rússia.