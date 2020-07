Sánchez escenifica amb els sindicats i la patronal un pacte per impulsar l'ocupació

El president de Govern, Pedro Sánchez, i els líders de CCOO, UGT, CEOE i Cepime, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, ratificaran avui al Palau de La Moncloa el compromís d'arribar a un pacte per la creació d'ocupació i la reactivació econòmica, segons han informat a Europa Press fonts de Govern.

En concret, l'executiu i els agents socials signaran a les 11 hores una declaració en favor de la recuperació de l'ocupació i de l'economia en la qual s'inclouen alguns compromisos, propostes i consideracions.

Aquest acte es produirà el mateix dia en què el Govern va convocar un Consell de Ministres extraordinari amb la intenció d'aprovar un nou paquet de mesures econòmiques per donar resposta a la crisi derivada del coronavirus, entre les quals figurarà el Pla Renove per a vehicles i previsiblement un fons per a empreses, entre altres mesures, segons van confirmar fonts governamentals.

En l'acord que van aconseguir l'executiu i els agents socials per a l'ampliació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre es va incloure una disposició addicional, la cinquena, en la qual el Govern, CCOO, UGT, CEOE i Cepime es comprometien a abordar, a través de les quatre taules de diàleg social que es van constituir en el seu dia, mesures tendents a la creació d'ocupació. La signatura d'aquest compromís a La Moncloa té lloc després de la publicació ahir de les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.



Pla Renove

Pel que fa al Consell de Ministres extraordinari convocat per a avui, el Govern de Sánchez té previst aprovar el Pla Renove d'incentiu a l'adquisició de vehicles, també dièsel i de gasolina, a canvi de desballestar-ne un d'antic i que compta amb una dotació pressupostària de 250 milions d'euros.

Segons van confirmar fonts de l'executiu de PSOE i Unides Podem a Europa Press, aquest Consell de Ministres extraordinari servirà per a l'aprovació d'aquest programa d'incentiu a la venda de vehicles, encara que també s'hi abordaran altres mesures de caràcter econòmic.

El Pla Renove és una de les mesures estrella recollides en el «Pla d'Impuls a tota la cadena de valor del Sector d'Automoció», presentat fa dues setmanes per part de el president del Govern, Pedro Sánchez, i que contempla mobilitzar 3.750 milions d'euros per impulsar el sector.

En aquest sentit, avui es donarà finalment llum verda a la posada en marxa del Pla Renove, que inicialment estava previst que s'autoritzés en el Consell de Ministres del dimarts passat, tal com va anunciar el secretari general d'Indústria i de la Pime, Raül Blanco, durant la Taula d'Automoció, que va comptar amb la presència de tota la cadena de valor de l'automòbil i de les comunitats autònomes. No obstant això, l'aprovació d'aquest programa no es va incloure en l'ordre del dia del passat Consell de Ministres.