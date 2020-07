Sis magistrats de l'Audiència Nacional aspiren a entrar al Tribunal Suprem

La Comissió Permanent del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir les llistes de candidats a les tres places de magistrat que han quedat vacants a la Sala Penal del Tribunal Suprem, unes ternes que s'han elaborat després d'escoltar els projectes de tots els candidats el passat mes de desembre i que inclouen sis magistrats de l'Audiència Nacional.

Entre els aspirants exclosos destaquen dos jutges d'instrucció d'aquest òrgan, José de la Mata -que actualment instrueix diverses de les causes de major complexitat a l'Audiència Nacional, com són els casos Pujol, Papers de Bárcenas i el 3% a Catalunya-; i l'exregidora del PP a Madrid María Tardón.



Eloy Velasco, fora

No obstant això, tots dos poden ser proposats per qualsevol vocal del ple perquè el seu nom torni a estar entre els considerats al lloc, segons van assenyalar a Europa Press fonts d'òrgan de govern dels jutges. També ha quedat fora Eloy Velasco, que va ser qui va iniciar la instrucció dels casos Púnica i Lezo.

Entre els que sí que han passat aquest primer filtre hi ha el mateix president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, així com Ángel Hurtado, que va ser el jutge de Gürtel contrari a condemnar el PP com a partícip a títol lucratiu. Se sumen a les ternes fetes públiques per la Comissió Permanent diversos jutges de la Sala Penal de l'Audiència Nacional com Juan Ramón SEZ, Teresa Palacios i Manuela Francisca Fernández Prat, als quals se suma la presidenta d'aquest òrgan, Concepció Espejel, el nom del qual sona segur per a ocupar una de les tres places vacants.