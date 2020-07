El Suprem cita Borràs com a investigada el proper dia 22

Laura Borràs anirà a judici per un cas de corrupció.

El magistrat del Tribunal Suprem Eduardo de Porres ha citat per al pròxim dia 22 la diputada de JxCat Laura Borràs com a investigada en una causa seguida per l'adjudicació de diversos contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en l'etapa en què n'era la seva directora.

L'instructor de la causa a l'Alt Tribunal ha acordat aquesta citació després que hagi rebut l'autorització del Congrés dels Diputats per investigar la parlamentària.

Una àmplia majoria de la cambra baixa, per sobre de la majoria absoluta, va donar suport el passat 25 de juny que el Tribunal Suprem investigui Laura Borràs en aquesta causa seguida per suposats delictes de malversació, frau a l'administració i falsedat documental, entre d'altres.