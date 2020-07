L'alcalde de Prada, Jean Castex, primer ministre francès en substitució de Philippe

El primer ministre francès, Édouard Phillippe, va presentar ahir al matí la dimissió de tot el seu govern, un pas previ a la remodelació que pretén fer Macron després dels mals resultats del seu partit La République En Marche a les darreres eleccions municipals del 28 de juny. Poques hores després de l'anunci, des de l'Elisi es va fer públic que Jean Castex, alcalde de Prada de Conflent i responsable del pla de desconfinament progressiu del país, agafaria el relleu al càrrec de primer ministre.

Entre les protestes dels armilles grogues contra els impostos del combustible, les manifestacions dels sindicats contra la reforma del sistema de pensions i les queixes sobre la gestió de la pandèmia, que ha provocat gairebé 30.000 morts, la popularitat de l'executiu francès no passa pel seu millor moment. En els últims comicis, el partit dels Verds va guanyar bastions a arreu del país, mentre que el partit de Macron va treure uns resultats pitjors dels estimats. Davant d'aquesta perspectiva, el president francès ha volgut remodelar el govern de cara a les eleccions presidencials del 2022.

Macron ja havia avisat dijous passat a la premsa francesa que el país havia de seguir un «nou camí», basat en la reconstrucció econòmica, social i mediambiental després de la pandèmia. Per aconseguir-ho, el president va anunciar que es formaria un nou equip de govern. D'aquesta manera, Macron substitueix Édouard Philippe, la popularitat del qual havia augmentat molt durant la crisi del coronavirus. Entre les esferes polítiques el situaven com a possible candidat, i rival de Macron, a les eleccions de 2022. Des que el passat diumenge es van fer públics els resultats de la segona volta de les eleccions municipals, ja s'havia especulat amb el canvi de govern. Philippe va guanyar les eleccions a la localitat Le Havre, al nord de França, d'on ja va ser alcalde del 2010 al 2017, just abans d'esdevenir primer ministre i es preveu que en els pròxims dies assumirà de nou el càrrec.



«Monsieur Déconfinement»

La premsa francesa va batejar el nou primer ministre francès amb el nom de «senyor desconfinament» perquè Jean Castex és el principal encarregat del pla de desescalada del territori francès. Amb ell, Macron intentarà injectar un nou impuls a la seva presidència. Castex, de 55 anys i amb una llarga carrera com a alt funcionari, forma part del partit conservador Les Républicains i ha estat el responsable de gestionar l'aixecament progressiu de les restriccions per frenar la pandèmia de coronavirus.

Macron, de centre-dreta, aposta per la continuïtat i designa un primer ministre procedent de les dretes, igual que Philippe, per mantenir els suports entre aquest sector de la població. Castex és un conservador moderat amb un perfil més tècnic i no és tan famós entre els ciutadans francesos, tot i que se li ha reconegut la seva tasca d'alt funcionari i compta amb nombrosos suports locals, allunyats de la capital. En els pròxims dies, l'executiu anunciarà la composició del Consell de Ministres.

Amb aquest nomenament, Macron introdueix una cara nova al panorama polític francès i s'assegura un primer ministre que és poc probable que el desafiï. Castex va ser secretari general adjunt de la presidència de Nicolas Sarkozy des del 2010 fins a la fi del seu mandat. Des de 2008, també era alcalde de Prada de Conflent, una localitat de 6.000 habitants de Catalunya Nord i el març passat va ser reelegit en primera volta amb un 75% dels vots.