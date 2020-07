El PP confirma el seu rebuig a les mesures del Congrés per reconstruir l'economia

El PP va confirmar ahir al Congrés el seu rebuig als documents de mesures de reactivació econòmica i de política social incloses en les conclusions de la Comissió de Reconstrucció després del covid-19. Pel que fa als dos grups de treball sobre Sanitat i Unió Europea, el primer partit de l'oposició es decanta per l'abstenció.

En el cas de les polítiques socials, la portaveu popular Rosa Romero, va assegurar que el partit «no pot votar un document que deixa al marge a la llibertat i que és un atac clar i dur a l'educació concertada». La diputada va explicar que «no poden acceptar» mesures que exclouen «dos milions d'alumnes» que estudien en aquest model i que l'executiu estigui deixant «fora» de la reconstrucció a l'educació especial. Segons la seva opinió, en aquest tema han tornat «les velles receptes de l'esquerra» per «enfrontar el públic amb el privat».

Romero també va lamentar la falta de consens en altres propostes. En aquest sentit, va criticar que el document «peca de mesures a llarg termini», no protegeix «els més vulnerables» i no inclou polítiques a favor de la creació d'ocupació que, al seu parer, és la principal via per a la reconstrucció de país després de la pandèmia.



Quatre grups de treball

La comissió que presideix el socialista Patxi López es va dividir en quatre grups de treball, un per cada bloc temàtic, que van anar funcionant paral·lelament per preparar els seus documents de conclusions, que ahir es van debatre en el plenari de la comissió. Mentrestant, el Govern i el PSOE van mantenir reunions amb el PP intentant un acord entre els dos grans partits, però no es va aconseguir. La portaveu popular al grup econòmic Elvira Rodríguez va atribuir a el Govern una «falta d'interès» per arribar a un acord.