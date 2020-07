Casado veu «molt difícil» l'acord de reconstrucció si no abaixen impostos

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va reclamar ahir al Govern de Pedro Sánchez una baixada d'impostos per «donar facilitats» a les empreses per crear ocupació. De fet, va advertir que, «si no ho fa, serà molt difícil arribar a un acord de reconstrucció econòmica».«Hem sentit el president del Govern dir que vol apujar els impostos per quadrar els comptes. I si això ja és una cosa que no crea ocupació en circumstàncies normals, és una veritable irresponsabilitat quan travessem una recessió», va asseverar el líder popular.

Aquestes paraules les va pronunciar Casado en el marc de la campanya per a les eleccions gallegues, després de recórrer part del Camí Portuguès pel centre de Pontevedra, acompanyat de la vice-presidenta segona del Congrés, Ana Pastor, el vicepresident de la Xunta i líder del partit a la província, Alfonso Rueda, i el portaveu municipal del PP, Rafa Domínguez. En la seva intervenció, el president del PP va expressar la seva esperança d'arribar a «algun acord» amb l'executiu, després que el seu partit no donés suport a cap dels documents votats en la Comissió de Reconstrucció Social i Econòmica després de la pandèmia de la COVID -19.

En concret, els populars es van abstenir en les conclusions sanitàries i europees i van donar el seu «no» a les econòmiques i socials, malgrat els acostaments als socialistes dels últims dies. No obstant això, els informes encara seran debatuts en un ple a la Cambra, previst per al pròxim dia 22, per a la seva aprovació definitiva.

En referència a aquesta qüestió, Casado va assegurar que «no s'aixecaran» fins a arribar a un acord «en matèria sanitària», concretament un Pla Cajal que ja va proposar per «reforçar» el sistema sanitari públic, la investigació i la cura de la gent gran.

«I esperem que també puguem arribar a algun acord en les qüestions de reactivació econòmica, en què el Govern no està anant en la direcció adequada», va lamentar a continuació, en referència a la pujada impositiva anunciada per Sánchez aquesta setmana.

Segons Casado, «ara el que cal és donar facilitats a empreses que creen ocupació», per a la qual cosa proposa, a semblança de països com Alemanya, Estats Units o Itàlia, «abaixar l'impost de societats, facilitar la contractació» mitjançant bonificacions a la Seguretat Social i «reduir l'IRPF».



Un pla turístic «insuficient»

De fet, el líder del PP va aprofitar el seu petit recorregut per centrar-se en oferir les seves propostes en matèria turística i criticar també el pla de recuperació presentat per l'executiu per a aquest sector: «És insuficient. El 93% dels ajuts són crèdits que hauran de fer servir per pagar impostos», va lamentar. Per això, va reclamar uns plans de reactivació del turisme «eficaços» per evitar «fallides» com la de Pullmantur i «perquè no hagin de tancar hotels i restaurants».