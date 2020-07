Salvini encapçala una manifestació per demanar eleccions anticipades

El líder del partit italià d'ultradreta Lega, Matteo Salvini, va encapçalar ahir una manifestació de milers de persones a la piazza del Popolo, al centre de Roma, per criticar el Govern i demanar eleccions anticipades al país. «L'equip que governarà Itàlia en els pròxims anys està reunit en aquesta plaça», va declarar el que va ser ministre de l'Interior italià després d'acusar el Govern del primer ministre italià, Giuseppe Conte, d'ignorar les necessitats econòmiques de la població durant la lluita contra el coronavirus. «L'objectiu és una Itàlia federal i presidencial, amb un president elegit directament pels ciutadans i amb més poders per als municipis, regions i autonomies. És la Itàlia dels campanars, dels sants patrons, de la diversitat, que s'ha redescobert unida durant els dies del confinament», va proclamar Salvini.

El partit de Salvini, que va deixar el primer govern de Conte fa gairebé un any, es va manifestar juntament amb simpatitzants de dos partits: el conservador Forza Italia i l'ultradretà Fratelli d'Italia. La cap de Fratelli, Giorgia Meloni, va acusar el Govern italià de manca de visió i d'enganyar amb «espectacles» la població. «Sabem que Itàlia té una necessitat desesperada per triar qui governa», va afegir en declaracions durant el míting, recollides per La Stampa.

S'especula que l'ex-primer ministre Silvio Berlusconi podria formar un govern amb altres partits, per exemple amb els socialdemòcrates (PD), actualment en la coalició governant que lidera Conte, acompanyada pel Moviment Cinc Estrelles (M5S).

L'oposició ha demanat repetidament noves eleccions en les últimes setmanes.